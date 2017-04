Zákon a vyhláška o povinném předškolním vzdělávání ukládají pětidenní docházku s nejméně čtyřmi hodinami denně ve státem uznané školce. Druhou možností je individuální vzdělávání. Je na rodičích, aby prokázali, že pětileté dítě, jež nenavštěvuje zařízení s ministerským razítkem, není zanedbáváno.

Ztrácí přitom ale nárok na školku. Rodič má navíc povinnost každý čtvrtrok přijít s pětiletým dítětem do školky, aby se ukázalo, zda potomek zvládá to co jeho vrstevníci ve třídě.

Individuální vzdělávání musí rodiče nahlásit vedení „své“ školky ve spádové oblasti tři měsíce před začátkem školního roku, tedy už do konce května. Pokud pětileté dítě nebude chodit do školky, nebo se nebude vzdělávat doma, hrozí rodičům pokuta pět tisíc korun.

Ředitelé veřejných školek jsou na rozpacích. Některé pětileté děti k nim docházely třeba jen na tři dny v týdnu, po zbytek týdne navštěvovaly různé kluby, nebo byly doma s rodičem, jemuž to pracovní úvazek či rodičovská dovolená umožňovaly.

Nyní si nejsou zcela jisti, jestli je mají vnímat jako děti splňující povinnou předškolní docházku, anebo je zahrnout do individuálního vzdělávacího plánu. Podle ministerstva školství není možné ani jedno.

„Školský zákon uvádí, že povinné předškolní vzdělávání má buď formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, nebo jiný způsob plnění povinnosti, kterými jsou individuální vzdělávání, přípravná třída či zahraniční škola na území ČR,“ sdělila Právu mluvčí ministerstva Jarmila Balážová. Podle ní pak prováděcí vyhláška stanoví, že rozsah denní docházky je čtyři hodiny v pracovních dnech.

Kombinace šetří rodičům kapsu

„Zákon nehovoří o možnosti plnění povinného předškolního vzdělávání tak, aby tato každodenní docházka do mateřské školy byla kombinována s jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání, tedy například s individuálním vzděláváním dítěte,“ dodala.

Dotknout se to může řady dětí z lesních školek, které se nedostanou do státního rejstříku vzdělávacích zařízení, a tudíž nebudou uznány jako instituce pro formální vzdělávání.

„Poměrně často se objevují v klubech a lesních školkách děti, které kombinují klasickou a lesní školku,“ řekl Právu Filip Kršiak, mluvčí Asociace lesních mateřských škol.

Jeho organizace sdružuje na sto čtyřicet lesních školek a klubů, z nichž asi padesát požádalo o registraci. A ne všechny ji mají jistou.

Ministerstvo jim na jednu stranu vyšlo vstříc, aby se mohly dostat do oficiálního seznamu vzdělávacích zařízení a získaly tak formální uznání, že i u nich probíhá vzdělávání podle zákonných kritérií. Nicméně řada lesních školek na zapsání do rejstříku nedosáhla, a tím pádem ani na státní dotace. To znamená, že musí rodiče platit.

Na kompletní docházku do těchto školek však rodiče v mnoha případech nemají, protože stojí tisíce korun měsíčně. A tak tam posílají děti jen na pár dní v týdnu, což vyjde levněji. Po zbytek dní pak navštěvují tyto děti veřejné mateřinky.

To už ale nadále nepůjde, protože ředitel veřejné školky bude moci dítě buď přijmout na kompletní docházku, anebo mu nechat možnost individuálního vzdělávání.

Povinná předškolní docházka vzešla z dílny ČSSD, která přitom prosazuje lepší sladění profesního a rodinného života. Avšak matkám, které zvládají propojit práci s péčí o dítě pár dní v týdnu, toto opatření nepomůže.

Samotná povinnost pětiletých dětí absolvovat školku vznikla jako nástroj, jak připravit na školu asi čtyři procenta dětí z rodin, které vzdělávání zanedbávají.