Jaký bude rozsah škod na vinné révě a ovoci, ukážou následující dny. „Je brzy. Jaké jsou škody, bude patrné v pondělí,“ shodují se ředitel společnosti SADY CZ, s. r. o., v Bzenci na Hodonínsku Vojtěch Šafařík i vedoucí sadů společnosti Pomona v Těšeticích na Znojemsku Karel Bobek. Oba ale dodávají, že škody na ovoci budou. A to i přes snahu jim zabránit. Ta se nakonec proměnila spíše v úsilí následky nočního mrazu alespoň minimalizovat.

„U nás bylo minus 2,2 stupně. Proti mrazu jsme rozdělávali ohně a nasadili stroje na výrobu umělé mlhy. Jenže ani v tom nám příroda příliš nepřála, byť se vítr uklidnil a foukal jen v síle do dvou metrů za sekundu, mlhu odnášel, a tak jsme ji museli obnovovat. Stroje na její výrobu se nezastavily, dokázaly ale ošetřit menší výměru, než bychom si přáli,“ řekl Bobek.

Rozdělali ohně

V dalších částech rozsáhlých sadů firmy tak měly napomoci ohně. „Jak říkám, následky mrazů se projeví zhruba za tři dny. Ale jak jsem kontroloval, plody meruněk v květech zatím nejsou černé,“ dodal.

U Nosislavi na Brněnsku se na teploměru objevila ještě hrozivější čísla. „My jsme naměřili pět stupňů pod nulou, na hodinu nám hodnota z meteostanice ukázala šestistupňový mráz. Ve středisku v Nechvalíně jsme naměřili čtyři stupně pod nulou, takže škody na úrodě budou a další dny upřesní rozsah,“ potvrdil nepříliš radostnou předtuchu Šafařík.

Uvidíme až v květnu,

jak vinice nasadí vinař Jiří Maděřič

Sady kroužil deset hodin traktor se zařízením na výrobu umělé mlhy, která vytváří u země ochrannou vrstvu bránící úniku tepla z půdy. Výsledkem je ochrana před intenzivním prochlazováním stromů a tím i květů před zmrznutím.

Někoho mráz minul

Když v úvodu týdne mluvil Ctirad Králík, technolog ZD Sedlec, producenta Sedleckých vín, o modlení, asi sám nevěřil, že to pomůže. „Nás to opravdu minulo. Ve vinicích jsme měli nula stupňů, o kus dál v Sedleci, který je níž, naměřili jeden stupeň mrazu. My jsme se na to chystali a už dva dny jsme vinohrad kropili. Možná pomohlo kropení, možná ty modlitby,“ řekl Králík.

Dobrý pocit ale všichni vinaři neměli. Mráz poznamenal třeba vinice Znovínu, škody hlásí i vinař Jiří Maděřič z Moravského Žižkova na Břeclavsku. „Mráz zasáhl tak třicet procent vinic. Rozsah je ale rozdílný podle polohy a odrůdy. Třeba Dornfelder to schytal z osmdesáti procent,“ řekl. Výsledky mrazů se ale teprve projeví, takže se zdráhá odhadovat ztrátu na příští úrodě.

V noci na pátek v sadech firmy Pomona Těšetice na Znojemsku vytvořili pro ochranu nejvíce ohrožených meruněk a broskvoní umělou mlhu.

FOTO: Luboš Pavlíček, ČTK

„Uvidíme až v květnu, jak vinice nasadí. Může to být propad sklizně o těch třicet procent, ale může se to spravit. Pomrzla hlavně nahoru orientovaná očka, a tak si říkám, že to možná podroste zdola,“ dodal.

Majitel sadu v sousedství jeho vinice má bohužel vystaráno. Tam, kde byly ve čtvrtek bílé květy, jsou spálené zčernalé listy. „Já mám naději, on je na tom hůře. Sadu už nepomůže nic. A to tam celou noc jezdili, aby rozvířili vzduch,“ dodal.

V celé České republice bylo nejchladněji v Jihočeském kraji, kde meteorologové naměřili na Jezerní slati až minus 20 stupňů. V Moravskoslezském a Libereckém kraji bylo místy kolem minus deseti stupňů.