„Co tady děláme, je akt zoufalství z toho, jak v Praze špatně funguje památková péče,“ řekl na místě Švácha.

Bořený dům označil za cenný a velmi kultivovaný. Jeho demolici a vystavění nového označuje za evidentní příklad toho, kdy kvalitní architekturu nahrazuje méně kvalitní.

Investor, společnost Flow East, chce na rohu náměstí a Opletalovy ulice postavit svůj administrativně obchodní projekt Květinový dům. Ten napodruhé získal územní rozhodnutí, město se proti tomu neodvolalo. [celá zpráva]

„Památková péče v Praze selhává, odpovědnost za to nese vedení města,” poznamenal Švácha.

Ten konkrétně zmínil i jméno pražské primátorky Adriany Krnáčové (ANO), dlužno však poznamenat, že projekt získával povolení — byť třeba později zrušená — ještě před jejím příchodem na magistrát v roce 2014.

Historik architektury Rostislav Švácha a Veronika Vicherková během hodinové tryzny

FOTO: Petr Janiš, Právo

Investor se od svého letitého záměru nenechal odradit ani protesty širší veřejnosti.

„Myslím, že kvality svého projektu velmi nadceňuje. Projekt je velmi průměrný, nepřináší na Václavské náměstí nové hodnoty. Například poziční řešení s náznakem věže máme dole u paláce Euro. Bude se to opakovat,“ řekl Švácha a připomněl, že architektura paláce Euro na Můstku se cení.

Současný dům, který získal svou podobu, v níž se snoubí novorenesance, novoklasicismus a kubismus, se boří na základě demoličního výměru odůvodněného havárií. Ani ne před měsícem v něm přitom byly obchody a o něco dříve ještě kanceláře.

Významné dílo architektů



Podle Vicherkové se demolice na základě údajného havarijního stavu nedá téměř zastavit. „Ani památkářům se to na tu havárku nedostane, je to okamžitá akce. Někdo, statik pod to dá svoje kulaté razítko, a pak už se o tom nedá diskutovat,“ uvedla Vicherková.

Vizualizace projektu Květinový dům, který by měl vyrůst na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice.

FOTO: Chapman Taylor Prague, Právo

Podle Šváchy přicházíme o dílo významných architektů. „Bohumír Kozák, autor třeba Thomayerovy nemocnice, je opravdu významný architekt,” připomněl Švácha architekta, který se ve 20. letech minulého století podílel na přestavbě budovy z 19. století.

A vzpomněl i podíl dalšího architekta — Josefa Zasche. „Byl vůbec nejvýznamnější pražský německy mluvící architekt,“ řekl profesor architektury s tím, že taková díla se podle něj bourat nemají.

Nechráníme Prahu kvůli UNESCU, ale kvůli nám. historik architektury Rostislav Švácha

Podle něj se vychází příliš vstříc investorům, jejichž zájmy se upřednostňují před veřejným zájmem, jak je prý zjevné i z dalších demolic.

Švácha připustil, že demolice v Pražské památkové rezervaci mohou mít dohru i v UNESCO, byť to prý není to nejpodstatnější. „Nechráníme Prahu kvůli UNESCU, ale kvůli nám,“ dodal Švácha.