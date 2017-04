Letos má maturita vyjít na 160 miliónů. Pokryje to výdaje na přípravu testů a písemných prací, výrobu a tisk dokumentů, distribuci do škol, správu informačních systémů, mzdové náklady a finanční odměny.

„Slovenská maturita se s naší nedá srovnávat. Je jinak organizovaná, většina nákladů jde na vrub škol. Bez znalosti jejich struktury a výše nemá jakékoli porovnávání smysl,“ sdělil šéf Cermatu Jiří Zíka.

S využitím moderních technologií se zatím příliš nepočítá. Podle mluvčí českého ministerstva školství Jarmily Balážové stojí v cestě několik překážek. „Například nedostatečné množství a kvalita výpočetní techniky ve školách. Maturitní zkouška by se musela konat v několika variantách, protože by žáci nemohli konat zkoušku najednou,“ sdělila.

Únik už nehrozí

Navíc jsou podle ní počítačové učebny sestaveny tak, že umožňují opisování z obrazovek. Dále to jsou technické komplikace. Třeba pro vyplnění některých úloh z matematiky, jako je rýsování, vytváření rovnic a vzorců, by musely mít všechny počítače speciální programy a žáci by je museli ovládat. U písemných prací z cizího jazyka je prý zase problém se zvláštními znaky.

S tím vším se však dokázali, alespoň částečně, na Slovensku vypořádat. Studenti tam dnes běžně vyplňují testy na počítačích. Je jen na rozhodnutí školy, jestli zvolí papírovou maturitu, nebo elektronickou. Musí však splňovat několik podmínek.

Nehodnotíme postup řešení, ale správnost výsledku. Rýsování tedy nebylo v rámci softwarové aplikace řešeno Romana Kanovská, ředitelka NÚCEM

„Technické předpoklady nepředstavuje jen ICT vybavení testovacích pracovišť, ale i stabilní komunikační infrastruktura, kvalitní personální zabezpečení s požadovanou technickou úrovní znalostí a v neposlední řadě datové centrum poskytující vysoko dostupné a bezpečné služby,“ popsala Romana Kanovská, ředitelka NÚCEM, slovenské obdoby Cermatu.

Zázemí si podle ní školy zajišťovaly z vlastních zdrojů či s pomocí ministerstva školství. NÚCEM také vydal pokyny, jak mají počítačové učebny vypadat, jak mají být uspořádány stoly, jak zorganizovat průběh zkoušky, aby se nedalo opisovat.

Elektronické testování přineslo nižší administrativní

zátěž pro učitele Romana Kanovská, ředitelka NÚCEM

Matematické úlohy jsou ale i tam zádrhelem. Systém počítá se zadáváním znaků a rovnic, ale s rýsováním je to složitější. U těchto úloh student rýsuje na pracovním listu a do počítače pak zadává jako odpověď číselný údaj. „Nehodnotíme postup řešení, ale správnost výsledku. Rýsování tedy nebylo v rámci softwarové aplikace řešeno,“ připustila Kanovská.

Elektronická maturita z cizích jazyků je zatím jen ve zkušebním režimu, ale podle Kanovské už současný software umožňuje vytvářet i obsah pro elektronické testování cizích jazyků včetně využití speciálních znaků. A snaha se vyplatila.

Ovšem digitální maturita taky znamená vyšší zátěž pro správce školní sítě Romana Kanovská, ředitelka NÚCEM

„Můžeme jednoznačně potvrdit, že elektronické testování přineslo nižší administrativní zátěž pro učitele, optimalizaci potřebných vstupů a tím i finančních nákladů obzvláště v oblasti plánování, organizace výkonu, přípravy obsahu testování, zabezpečení procesu přípravy,“ řekla Kanovská.

Díky síťovému propojení se podle ní zvýšila ochrana před únikem zadání před zkouškou, s čímž mají Slováci neblahé zkušenosti. Logistika testování se výrazně zjednodušila a zásadně se usnadnilo vyhodnocování testů.

„Ovšem digitální maturita taky znamená vyšší zátěž pro správce školní sítě a administrátora elektronického testování ve školách, kteří zodpovídají za správnost a funkčnost procesů během testování,“ uvedla Kanovská.