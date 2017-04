Dlouholetý funkcionář žďárského okresního výboru KSČM se vloni dostal z třetího místa kandidátky do krajského zastupitelstva. Aktuální umístění v první pětce kandidátky do Poslanecké sněmovny však za zradu voličů, kteří mu dali hlas v krajských volbách, nepovažuje.

„Nijak zvláštní zájem o místo na této kandidátce jsem neměl, spíš jsem respektoval vůli těch, kteří mě tam nominovali. A nakonec, preferenční hlasy mohou s pořadím zamíchat,“ popsal svůj postoj k věci. Netají se totiž s tím, že by v případě úspěchu krajské zastupitelstvo opustil a věnoval se jen práci v parlamentu.

„Souběh funkcí mi vadí, jsem přesvědčen, že pořádně se tak pracovat nedá,“ poznamenal.

Doživotí prý není řešení



Se svým přáním, aby se v Česku vrátil do zákona trest smrti, se netají. „Každý se s tím neztotožňuje, stoprocentní podporu u spolustraníků nemám. Ale většina je pro,“ popsal postoj, který se chce pokusit vrátit do diskuse na vyšší úrovni.

„Samozřejmě nemám v úmyslu propagovat elektrické křeslo pro všechny případy vražd a hned, to určitě ne. Muselo by jít o úmyslné činy, ne třeba o nehody či nedbalost, a to v případech, kdy oběťmi jsou děti anebo se jedná o více obětí či opakované vraždy,“ nastínil Kamil Vejvoda. Jak doplnil, doživotní vězení na účet státu v takových případech nepokládá za řešení.