Diskusi vyhrotila otázka jednoho ze studentů Univerzity Karlovy, která mířila na šéfa státní kasy. „V čem je kauza ohledně dluhopisů pseudo, když všechny ty údaje, co v ní jsou, jsou ověřitelné?“ tázal se ministra financí, který v souvislosti s dluhopisy dlouhodobě mluví o organizované kampani proti své osobě.

„Korunové dluhopisy tady vymyslel pan kolega Kalousek. Mohl by vysvětlit, proč se stokorunový daní jinak než stojednokorunový? Můžete se ho zeptat. Když zjistil, že to podělal, tak to chtěl napravit, a jeho kámoš Sobotka...tak spolu hlasovali proti zdanění,“ rozohnil se Babiš.

Je rozdíl mezi zneužitím práva a použitím práva Miroslav Kalousek, předseda TOP 09

To si Kalousek nenechal líbit. Řekl, že korunové dluhopisy mají svůj hluboký smysl. „Je to velmi prosté, když někomu vrazíte do břicha nůž, buď je tím viníkem ten, kdo nožem útočil, nebo ten, kdo nůž vyrobil. Je tedy rozdíl mezi zneužitím práva a použitím práva,“ řekl. A vzápětí dodal, že ministr financí je jedním z podvodníků.

Kam jdou náhrady? rýpal Babiš



Babiše takové označení vyprovokovalo k ostré reakci. „Vyprosil bych si toho podvodníka, já to zásadně odmítám. Jsem jediným politikem, který ukázal daňové přiznání za dvacet let. U pana Kalouska ani nevíte, kde bydlí. Ať řekne, kde bydlí a kam jdou ty tisíce ve Sněmovně za jeho bytové náhrady,“ rozlítil se.

Moderátor superdebaty, které se účastní také vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), šéf komunistů Vojtěch Filip, předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura a šéf SPD Tomio Okamura, poté přešel na jiné téma.

Ministr financí čelí kvůli nákupu trestnímu oznámení pro krácení daně a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Že jeho postup měl směřovat k daňové optimalizaci, mu dlouhodobě vyčítá i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).