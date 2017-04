Výjimky z registru smluv pro státní firmy poslanci schválili na konci února, nově by tedy smlouvy nemusely zveřejňovat státní podniky jako Lesy ČR, České dráhy či krajské a městské firmy. Vyňaty ze zákona by byly také veřejné vysoké školy. Happening pořádalo sdružení nevládních neziskových organizací Rekonstrukce státu.

„Jde tu zhruba o 150 miliard, které by vykostěním zákona mohly zmizet z dohledu veřejnosti. Registr, byť má tisíc chyb, tak fungoval. Pokud jsem z nějaké obce a zajímá mě, jak tam hospodaří tamní technické služby nebo tamní dopravní podnik, protože to jsou typy firem, které mají být ze zákona vypuštěny, tak si to určitým jednoduchým kódem zadám a vidím, co se tam pořídilo,” řekl Novinkám jeden z pořadatelů Oldřich Kužílek z Otevřené společnost.

Happening před senátním hlasováním o výjimce ze zveřejňování smluv pro státní a městské podniky uspořádalo 18. dubna v Praze sdružení Rekonstrukce státu.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Poslanci se kvůli schváleným výjimkám stali zdrojem inspirace pro protestující, kteří začali kousek od Sněmovny tančit „tanec politických dinosaurů”, případně se fotili s rámem s nápisem: „Chceme vidět, kam jdou naše peníze!”

Zasáhnout může ještě Senát



Mezi protestujícími byli hojně zastoupení i členové Pirátské strany. Předseda strany Ivan Bartoš Novinkám řekl, že jeho strana jako jediná registr smluv už od počátku do svého fungování implementovala. „Přijde mi celkem úsměvné, jak všechny strany před volbami podepsaly Rekonstrukci státu, a pak ten zákon takhle zprasily,” sdělil Bartoš.

FOTO: Michal Kamaryt, ČTK

Horáček Novinkám řekl, že mu nejvíce vadí vykostění registru smluv, kdy si poslanci vlastní tvořivostí udělali spoustu výjimek a nabourali tím celý systém. Na otázku, jestli je jeho účast na akci součástí předvolební kampaně, odpověděl: „Všechno, co udělám je součástí předvolební kampaně ve vnímání některých lidí. Ale myslím si, že i kdyby to tak vnímali, že to není žádné mínus. Jsme občanská společnost, máme projevovat své názory a své obavy a máme také, chceme-li proti něčemu protestovat, ten protest uskutečnit.”

Novelou se bude ve středu zabývat Senát. Původně senátoři volali například po vynětí státního podniku Budějovický Budvar z registru, ovšem celkové vykostění se jim příliš nelíbí a někteří z nich avizovali, že budou hlasovat proti.