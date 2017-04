Za 10 let vykázala policie z domova skoro 12 tisíc pachatelů domácího násilí

V Česku se za deset let, co je v zákoně opatření na ochranu obětí domácího násilí, odehrálo 11 577 vykázání z domova. Policie může násilníkům a násilnicím odebírat na deset dní klíče od ledna 2007. Nejčastěji k tomu přikročila v roce 2011, a to celkem ve 1430 případech. Nejméně jich naopak bylo v roce 2008, a to 679.