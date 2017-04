Měsíční výhled počasí ČHMÚ počítá s tím, že chladno a deštivo bude až do konce dubna. V květnu se sice oteplí, ale teploty i nadále zůstanou pod dlouhodobým průměrem.

„Celkově období od poloviny dubna do poloviny května by mělo být teplotně podprůměrné. Trend četnějších srážek z posledních týdnů bude přetrvávat minimálně do konce dubna,“ stojí ve zprávě ČHMÚ. O něco méně srážek než obvykle se podle meteorologů vyskytne v první polovině května, ale celkově období od 17. dubna do 14. května by mělo být srážkově nadprůměrné.

V týdnu od 17. do 23. dubna bude nejchladněji, denní teploty se mají nejčastěji pohybovat jen v rozmezí 8 až 10 stupňů, v noci může padat rtuť teploměru i pod nulu. Tento týden bude také nejdeštivější.

Mezi 24. a 30. dubnem už by mrznout nemělo, denní teploty ale meteorologové očekávají jen mezi 9 až 15 stupni.

Dočasné oteplení přinese první květnový týden s denními maximy mezi 13 až 21 stupni.

Následující týden od 8. do 14. května pak nejvyšší denní teploty opět spadnou mezi 15 až 19 stupňů.

Dlouhodobá průměrná teplota v ČR v období od 17. dubna do 14. května je 11,2 stupně Celsia. Nejchladnější byl rok 1991, kdy průměr dosáhl jen sedmi stupňů. Naopak v roce 2000 se vyšplhal na 15,9 stupně Celsia.