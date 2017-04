Armádě podle CVVM důvěřuje 63 procent dotázaných, policii 61 procent. Důvěru soudům pak vyjádřilo 54 procent respondentů. Oproti výsledkům z loňského září to nepředstavuje výraznější změnu, konstatovali autoři výzkumu.

Rozhlasu a bankám věří shodně 48 procent Čechů. Internet se těší důvěře 41 procent lidí a odborům věří přesně dvě pětiny respondentů. Právě u odborů byl po podzimním vzestupu důvěry na 47 procent zaznamenán opětovný pokles na úroveň z jara 2016.

Televizi věří podle zjištění CVVM 38 procent Čechů. Neziskovým organizacím a tisku vyjádřilo důvěru shodně 36 procent dotázaných.

Nejnižší důvěru ze zkoumaných institucí veřejného života mají církve. Věří jim čtvrtina respondentů. „Církve tak nadále zůstávají vnímány hůře, než byly v období před propadem souvisejícím patrně s církevními restitucemi,” konstatuje CVVM.

Médiím lidé stále nevěří, ale polepšila si

V březnovém výzkumu si po delší době mírně polepšila klasická média. Důvěra v tisk od září vzrostla o tři procentní body, v rádio o čtyři a v televizi o pět bodů. Změny jsou ale na hranici statistické chyby, případně mírně nad ní, upozornilo CVVM.

Důvěru ke klasickým médiím častěji vyjadřovali mladí lidé do 30 let. Naopak žádnému z médií častěji nedůvěřují lidé, kteří se na škále politické orientace zařadili jednoznačně k levici.

Průzkum CVVM se konal od 6. září loňského roku do letošního 19. března. Zapojilo se do něj 1045 lidí starších 15 let.