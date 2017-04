„ÚVV dnes uložil předsednictvu soc. dem., aby připravilo na listopad vnitrostranické referendum, nebo jiný způsob, aby se mohli vyjádřit všichni členové ČSSD v této otázce,“ oznámil v sobotu Sobotka.

Podle premiéra není důležité spěchat, neboť ještě není jasné, kdo všechno bude kandidovat a komu se podaří nasbírat 50 tisíc podpisů i s čísly občanských průkazů. „Pokládáme za dostatečné, aby ČSSD svůj názor voličům sdělila v listopadu. Až na podzim budou probíhat registrace jednotlivých kandidátů,“ uvedl premiér.

Jednoduše, nebo v referendu?

Zopakoval, že nejdůležitější jsou pro soc.dem. volby do Sněmovny. „Nechceme se rozptylovat debatou o podpoře prezidentského kandidáta. Já nadále důsledně hájím vnitrostranické referendum. Já pokládám za nejlepší formu zjištění názoru členské základny ve vnitrostranickém referendu. Část členů ČSSD se ale domnívá, že by to vyjádření členů mohlo proběhnout nějakou jednodušší formou,“ dodal Sobotka.

Proti konání referenda se uvnitř ČSSD ozývala řada hlasů. Plán se nelíbil pardubickému hejtmanovi Martinu Netolickému ani plzeňskému hejtmanovi Josefu Bernardovi. Oba jej pokládají za zbytečné.

O případné podpoře některého z prezidentských kandidatů rozhodnou členové ČSSD v listopadu. Naší prioritou teď je příprava na volby do PS. — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 8. dubna 2017

Uvnitř ČSSD se spekuluje, že referendum by stejně vyhrál bývalý dlouholetý předseda strany a současný prezident Miloš Zeman, který se rozhodl svůj mandát příští rok v lednu obhajovat. Podporu má i od statutárního místopředsedy strany a ministra vnitra Milana Chovance.

Šušká se, že podporu od některých funkcionářů by mohl získat i bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, který svou kandidaturu oznámil teprve minulý týden.