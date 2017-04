„Nad zájmy politiků musí stát zájem občanů. Jejich zájem je mít co nejvíce informací o programu stran a o kandidátech. A čím déle bude volební kampaň trvat, tím více budou informací mít,“ zdůvodnil prezident své rozhodnutí.

Doufal jsem, že to bude aspoň o dva týdny dřív, ale samozřejmě rozhodnutí prezidenta respektuju. Andrej Babiš, předseda ANO

Odmítl prý žádosti některých politiků, kteří chtěli volby co nejdříve, tedy už v prvním možném termínu 29. a 30. září. Zářijový víkend by podle hlavy státu mohl vést k nízké volební účasti, neboť by se jednalo o datum navazující na státní svátek 28. září.

„Je to rozumné“



Termín vyhovuje i premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD). „Návrh prezidenta Zemana se mi zdá rozumný, jsem připraven ho kontrasignovat,“ řekl Právu.

Naopak vicepremiér Babiš nadšen není. „No, doufal jsem, že to bude aspoň o dva týdny dřív, ale samozřejmě rozhodnutí prezidenta respektuju,“ napsal Právu. Dřívější volby by prý ukončily hádky v koalici. „Spolupráce je negativně ovlivňována blížícími se sněmovními volbami,“ uvedl.

Prezident Miloš Zeman zvolil pro volby rozumný termín. Petr Fiala, šéf ODS

Bez připomínek přijal termín voleb vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) nebo šéf komunistů Vojtěch Filip. „Respektujeme termín a vítáme jeho zveřejnění v předstihu,“ uvedl pro Právo Bělobrádek.

Návrh vyhovuje i TOP 09 a ODS. „Je to logický a rozumný termín. V minulosti se také volby konaly poslední víkend před uplynutím volebního období. Je také dobře, že byl termín již oznámen, strany tak mohou konkrétně plánovat volební kampaň,“ sdělil Právu člen ústavně-právního výboru Sněmovny Martin Plíšek (TOP 09).

„Prezident Miloš Zeman zvolil pro volby rozumný termín. My v ODS jsme na ně připraveni,“ uvedl šéf ODS Petr Fiala.

Prezident musí volby vyhlásit alespoň 90 dnů před jejich konáním, tedy nejpozději 22. července. Čas na sestavení a odevzdání kandidátek mají strany do 15. srpna.