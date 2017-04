Nedostatek času a mediální vytíženost. To jsou dvě věci, na které si člověk musí zvyknout, když má za ženu političku, popsal Novinkám Tomáš Pekara, který pracuje v Praze jako počítačový odborník.

Svoji ženu poznal před osmi lety na vysoké škole. Osudová jiskra ale přeskočila o pár let později, když se náhodou potkali na svatbě společné známé. Adamová ji tehdy oddávala, protože působila jako radní na Praze 8.

„Takže jsem ji poznal, když už byla politička. Věděl jsem, do čeho jdu. Musel jsem si zvyknout na dvě věci, že je mediálně exponovaná a že se občas musíme podřídit té práci, že je málo času,“ vypráví Pekara, který je původem ze Slovenska. Nad tím, jaké by to bylo, kdyby měla jeho žena jinou práci, prý nepřemýšlí.

Poslankyně Markéta Pekarová-Adamová

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Sama poslankyně přiznává, že jsou dny, kdy nemá na nic čas a domů se vrací po desáté večer. Na manželovi oceňuje, že jí nic nevyčítá a chápe to. Prý se kvůli tomu ani nehádají.

„Spíš je nám to líto. Ale když už jsme spolu, tak si ten čas umíme hodně užít, hodně sportujeme, když je možnost, tak jezdíme na víkendy za rodinou na Slovensko,“ říká.

Kdyby bylo potřeba, tak si prý dovede si představit, že by se politiky vzdala. „Rodina je na prvním místě. Ale teď ještě není potřeba to řešit,“ tvrdí.

A zda se politička se svým mužem radí? „Spíš se tak bavíme, nenazývala bych to úplně razením. Vyprávím mu obecně, co se za ten den stalo, ale že by to bylo vtipné historky, ty se málokdy stávají,“ říká poslankyně. Ve většině politických názorů se prý shodnou, Pekara si stojí za tím, že v české vládě chybí pravice.

Na otázku, zda ho také neláká vstoupit do politiky, když to vidí zblízka u své ženy, odpověděl, že v Česku už jednoho Slováka máme. „To stačí,“ podotýká.