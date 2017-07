Vzhledem k tomu, že jsou přívozy začleněny do Pražské integrované dopravy (PID), platí zde veškeré jízdenky PID. Plavidla jsou bezbariérová a přeprava kol je zdarma.

Nejsevernější a zároveň nejstarší je přívoz P1, který po celý rok zajišťuje spojení mezi Sedlecem a Zámky.

„Zde je asi největší časová úspora ze všech přívozů, protože nejbližší most je až v Troji. To znamená, že ti, kteří cestují z Bohnic do Suchdola nebo přestupují na vlak, díky přívozu ušetří až dvacet minut,“ řekl Novinkám tiskový mluvčí Ropidu Filip Drápal.

Přívozy P1, P2 a P7

FOTO: Novinky

Ze zastávky V Podbabě do Podhoří se přívozem P2 dostanete za dvě až tři minuty.

Plavidlo dokáže převézt až 40 osob a stejně jako přívoz P1 i tento je v provozu celoročně. Podle Drápala je P2 nejvyužívanější už proto, že se nedaleko nachází zoologická zahrada, kterou především rodiny s dětmi rády navštěvují. Kvůli tomu zde jezdí největší loď.

Přívoz P3 spojuje levobřežní přístaviště Lihovar s pravobřežním přístavištěm Veslařský ostrov.

„Tento přívoz spíše zkracuje cestu mezi Smíchovem a Podolím. Díky tomu, že už zde jezdí přímá autobusová linka 118, tak jeho vytíženost relativně klesla, stále zde má ale svoje místo,“ uvedl Drápal.

Přívozy P3 a P5

FOTO: Novinky

Dalším přívozem v pořadí je P5 (přívoz P4, který jezdil u Národního divadla, už nejezdí), který jezdí mezi Výtoní, Smíchovskou náplavkou a Císařskou loukou. Patří mezi nejvyužívanější sezónní přívozy a jeho oblíbenost stále stoupá. Už kvůli farmářským trhům, které se na náplavce konají.

Nejjižnější přívoz je přívoz P6, ten spojuje Modřany s Lahovičkami. Zde se jedná o poměrně zajímavé dopravní spojení. Nejbližší most je Barrandovský nebo až most na Zbraslavi. To znamená, že se proti klasické cestě autem nebo autobusem lidem doba cestování zkrátí o 15 až 20 minut.

Přívoz P6

FOTO: Novinky

Poslední a zároveň nejmladší přívoz je P7, ten spojuje Holešovice s Karlínem a také s ostrovem Štvanice. Do nedávna to bylo jediné spojení Štvanice s okolními břehy, dnes už zde zastavuje tramvajová linka číslo 14. I přesto má ale tento přívoz velkou popularitu.

Jízdní řády všech pražských přívozů naleznete zde.