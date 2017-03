Pro Chovance hlasovalo podle informací Práva 379 delegátů, pro Tejce 280. Pro zvolení bylo potřeba 347 hlasů, Chovanec tak svoji funkci obhájil těsně.

Premiér se už dříve nechal slyšet, že by chtěl za prvního místopředsedu právě Chovance.

Milan Chovanec těsně porazil svého protikandidáta Jeronýma Tejce

Pokládám to za silný mandát, řekl premiér



Pro Sobotkovo setrvání v čele strany hlasovalo 460 delegátů, proti němu 201.

„Je to pro mě velmi silný okamžik, protože jsem byl zvolen počtvrté do vedení soc. dem. Tohle se povedlo jenom jednomu předsedovi a to byl Miloš Zeman,” řekl s díky po vyhlášení výsledků premiér.

„Velmi si vážím té důvěry a podpory, podařilo se mi získat 2/3 hlasů delegátů v situaci, kdy je soc. dem. ve vládě. Pokládám to za silný mandát,“ dodal premiér na tiskové konferenci.

Sobotka: Nebudou to jednoduché volby



Ve svém nominačním projevu mluvil o nadcházejících parlamentních volbách. „Kdybych nebyl optimista, tak bych nekandidoval na post předsedy strany. Čeká nás těžký zápas. Tohle nebudou jednoduché volby, tohle nebudou volby, jaké jsme tu zažili. Budou o charakteru naší země,“ hřímal Sobotka na pódiu ve svém projevu, za který sklidil potlesk vestoje.

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka hovoří na sjezdu

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Sobotka neměl protikandidáta. „Jediné překvapení, které se tu dnes může odehrát, bude volba mezi mnou a Jeronýmem Tejcem,“ řekl už při příchodu na brněnské výstaviště statutární místopředseda Chovanec.

Sjezd ČSSD, který začal v pátek a potrvá do soboty, sledujeme on-line.