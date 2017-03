„S váhou bojuji od svých deseti let. Vždycky jsem se snažil se hýbat, plavat, chodit na procházky, jezdit na kole, ale postupem času mi to zdravotní stav nedovoloval a dostal jsem se do začarovaného kruhu,“ říká pan Valouch.

V roce 1994 u něj lékaři zjistili první selhání ledvin. „Neměl jsem vůbec žádné příznaky. Nebýt lékařů, kteří mi řekli, že mi velmi špatně vyšly výsledky krve a moči, ani bych o tom nevěděl. Byl jsem jen trošku unavenější, ale že je situace tak vážná, jsem netušil. Hned jsem musel chodit pravidelně na dialýzu a lékaři mě připravovali na transplantaci ledvin,“ říká pan Valouch.

Tu podstoupil poprvé v lednu roku 1996. Ledvina mu sloužila jedenáct let, ale nevydržela. Druhá transplantace ledviny následovala v prosinci roku 2007. „Ledviny mi teď slouží velmi dobře. Bohužel se ale u mě objevila cukrovka a musím si čtyřikrát denně píchat inzulín, hlídat hladinu krevního tlaku, která mě občas hodně pozlobí. Snažím se ale poslouchat lékaře, aby se nic nezhoršilo,“ uvedl Zdeněk Valouch.

Vysoké riziko u obézních lidí

Dodal, že i se svou hmotností, tedy 145 kilogramů, se snaží se hýbat a dbát na pestrou a lehkou stravu. „Naštěstí mě v pohybu stále udržuje to, že chodím do práce. Lenošení doma na gauči není nic pro mě.“

„Obézní lidé mají o 83 procent vyšší riziko vzniku chronického onemocnění ledvin,“ řekl Právu přednosta kliniky nefrologie pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) profesor Ondřej Viklický, který má právě tyto pacienty v péči.

Změřte se v pase

„Obezita je navíc spojena i s častým výskytem cukrovky, vysokého krevního tlaku nebo ­led­vinových kamenů, tedy onemocněními, která přímo souvisejí s poškozením ledvin. Aktuálně je v naší ambulanci přes tři tisíce takových pacientů a z toho 200 nemocných s takzvanou morbidní obezitou i po jinak úspěšné transplantaci ledviny,“ tvrdí Viklický.

Jeho kolega profesor Martin Haluzík, přednosta Centra experimentální medicíny IKEM, dodal, že každý třetí v České republice trpí nadváhou a obézních je 23 procent populace.

„Výrazným ukazatelem je například obvod pasu. Zvýšené riziko zdravotních komplikací je u žen s obvodem pasu od 88 centimetrů a u mužů od 102 centimetrů. To je hranice, kdy by již měli vyhledat odbornou pomoc. Jinak jim hrozí vysoký krevní tlak, cukrovka i selhání ledvin,“ uvedl Haluzík.