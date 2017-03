Vše začalo tím, když se Babiš v úterý pustil do předsedy vlády kvůli absenci na summitu EU. Sobotka v pátek vynechá neformální část summitu a odjede do Brna na sjezd ČSSD. Čechy bude v Bruselu zastupovat slovenský premiér Robert Fico.

Sobotka v reakci na kritiku ve středu ráno na svého vicepremiéra vytáhl statistiku o jeho nevalné účasti na jednáních ministrů financí EU. Babiš na to reagoval dalším osočováním.

„A co pan premiér při své 100procentní účasti na EU summitech reálně vyřešil? Je schopný na takovém summitu vystoupit a prezentovat český zájem v oblasti migrační politiky EU? Vytváří si jako já vztahy se svými protějšky z dalších evropských zemí?“ napsal Novinkám Babiš.

V Bruselu mě znají dobře, mluvím čtyřmi jazyky, nepotřebuju tlumočníka Andrej Babiš (ANO), vicepremiér a ministr financí

Vzápětí se vychválil, že on se na rozdíl od Sobotky pere za zájmy Čechů v Unii. „Už tři roky bojuju za to, abychom mohli kontrolovat úniky na DPH a ohlídali jsme si naše peníze a nerozhodovala nám o tom Unie. Obcházím ostatní ministry financí a otravuju je s tím, aby mě podpořili,“ obhajoval se ministr.

Podle svého mínění je tak neodbytný, že téma tzv. reverse charge dostal po třech letech na jednání ministrů financí i přes to, že se tomu spousta z nich bránila. Dodal, že Sobotka jako ministr financí toto téma vůbec neřešil a únik peněz na DPH mu nevadil.

„Sedět někde je jedna věc, ale aktivně za něco bojovat je věc druhá. O mé práci psaly The Financial Times, Les Echos a Politico (přední světová média – pozn. red.), v Bruselu mě znají dobře, mluvím taky čtyřmi jazyky, tak nepotřebuju na rozdíl od pana premiéra tlumočníka,“ rýpl si znovu do Sobotky Babiš.