Drahoš chce kandidaturu oznámit po 24. březnu, kdy mu skončí povinnosti v čele Akademie věd.

Ve středu řekl, že je rozhodnutý na více než padesát procent. Kandidaturu stále ještě zvažuje, ale nečeká prý na to, co v pátek oznámí prezident Miloš Zeman. „Pokud se rozhodnu tak nebo tak, nebude to s ohledem na to, co se zítra nebo pozítří dozvíme,“ řekl Drahoš.

Zda přijdou lidovci s vlastním kandidátem, Bělobrádek nevyloučil. „Podle mého názoru by to záleželo na tom, jestli se rozhodne Petr Pithart. Jinak zatím dalšího kandidáta nevidím,“ konstatoval Bělobrádek.

Osobně se prý drží pravidla, které splňovali poslední dva prezidenti - nejdřív premiér, pak prezident.