Přitom dvě stovky helem už obrana loni objednala u české firmy. Ty ale nestačí, proto teď armáda, která zjevně zaspala, žádá po obraně urychleně další stovky přileb.

Armáda totiž nyní potřebuje urgentně 900 speciálních neprůstřelných přileb pro výsadkáře, kteří by mohli být od příštího roku nasazeni do sil vysoké pohotovosti NATO.

Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) proto podle informací Práva požádá vládu, aby mu dovolila přes agenturu NSPA nakoupit za 29 miliónů korun 900 přileb typového označení „Air Frame Helmet“, které vyrábí americká firma Crye Precision. Jedna helma by tak měla vyjít na 32 tisíc korun.

Podle ministerstva je cesta přes agenturu NATO jediná možná, jak se k přilbám ještě letos dostat.

České helmy už byly objednány

„Pokud by ministerstvo zadalo zakázku v režimu zákona o veřejných zakázkách, tak by hrozilo riziko nedodání přileb do konce roku 2017,“ stojí v materiálu ministerstva obrany, který má Právo k dispozici.

Podle mluvčího obrany Jana Pejška na nákup spěchají, protože „balistická životnost současných výsadkových přileb končí v letech 2017 a 2018“.

Zvláštní je, že obrana objednala loni na podzim prostřednictvím NSPA 200 stejných přileb. Vítězem výběrového řízení NSPA se stala česká firma Pramacom, která požadovala za 200 kusů 6,4 miliónu korun (rovněž 32 tisíc za kus) a zavázala se přilby dodat do konce letošního září.

Podle Pejška byla součástí smlouvy opce na dodávku dalších helem. „Předpokládáme proto opětovné dodání přileb od českého dodavatele Pramacom,“ dodal.

Cena je přijatelná

Firma Crye Precision stejný typ přileb nabízí na svých stránkách za 844 dolarů (v přepočtu asi 21 tisíc korun). Podle osloveného odborníka na vojenskou techniku ale není cena, kterou Pramacom po obraně chce, přemrštěná.

„Při započítání nutných licencí – dovozních nákladů a přiměřené marže, jak pro NSPA, tak i pro Pramacom – jde o přijatelnou cenu,“ řekl Právu expert, který nechtěl být jmenován.

Obrana by měla letos znovu vypsat velkou zakázku na 14,5 tisíce standardních neprůstřelných přileb pro zbytek armády. Stejnou zakázku vypsala už loni, ale musela ji nakonec zrušit, protože se ukázalo, že poptává již nevyráběný typ přileb.

Podobnou zkušenost měla obrana i s nákupem neprůstřelných vest. Zakázka na více než dva tisíce vest od České zbrojovky nebyla kvůli sporům dokončena a ministerstvo muselo urychleně nakoupit přes NATO vesty, aby mělo do čeho obléknout vojáky v Afghánistánu.