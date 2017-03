„Přes zimu jsme v tělocvičně školy. Podařilo se mi domluvit s vedením školy, že tam můžeme trénovat a nemusíme platit. Tréninky škola bere jako fotbalový kroužek. Dětem to prospívá a rodiče jsou rádi, že se jim nikde neflákají,” uvedl Horváth.

Jenže to podle něj nestačí. „Blíží se jaro, potřebujeme trénovat venku na hřišti. Kdyby u školy vzniklo multifunkční hřiště, tak by mohlo být otevřeno i pro veřejnost a vše by bylo vyřešeno,“ posteskl si trenér dětí, který ve vyloučené lokalitě také žije.

Jaroslav Horváth ukazuje zpustošené místo poblíž školy, kde by podle něj mohlo vzniknout hřiště pro děti.

FOTO: Denisa Doležalová, Právo

Díky němu se kluci, které stáhl z ulice, zajímají o sport, ale také o své výsledky ve škole.

„Asi před dvěma roky jsem si všiml, jak mého tehdy osmiletého syna baví hrát fotbal s ostatními dětmi venku na trávě mezi domy, a protože hraju fotbal odmalička, mám sportovní základku v Havířově, tak jsem si řekl, že je zkusím něco v tom sportu pořádně naučit. Já se ve fotbale nedostal hodně vysoko, ale oni by třeba mohli. Jsou tam talentované děti,“ popisoval Právu Horváth.

Děti musí mít i dobré výsledky ve škole

Vloni proto založil spolek Mongaguá Ostrava - fotbalové talenty z ulice a začal spolupracovat s dalšími podobnými spolky po celé České republice. Vyjíždějí i na turnaje, například do Ústí nad Labem.

„Snažím se kluky motivovat. Musí na sobě makat. Ten, kdo se vypracuje, tak dostane i fotbalový dres, který se mi pro ně podařilo zajistit. Zároveň ale musí mít i dobré výsledky ve škole, a to nejen ve výuce, ale i v chování,“ líčil trenér.

Přes zimu děti s trenérem Jaroslavem Horváthem trénují v tělocvičně školy.

FOTO: Denisa Doležalová, Právo

Tomu pomáhají i specialistky komunitní práce v projektu Moravskoslezského kraje.

„Kromě malých fotbalistů pomáháme zde i dalším spolkům. Jsme rádi, že se v této vyloučené lokalitě našli aktivní lidé. Potřebují ale podporu. Máme tu i skupinu správců, kteří zde řeší problematiku bydlení,“ podotkla jedna ze specialistek Irena Štulíková.

Starostka: Bude se zpracovávat studie

Podle vedení radnice Slezské Ostravy škola na Škrobálkově ulici, která byla vloni sloučena se ZŠ Slezská, nemá řádné hřiště proto, že na okolních pozemcích vede síť vysokého napětí.

„Proto jsme už vytipovali pozemek v sousedství školy mimo ochranné pásmo, který je pro výstavbu sportovního areálu vhodný. Bude se zpracovávat studie,“ řekla starostka Slezské Ostravy Barbora Jelonková (ČSSD).

Dodala, že o sloučení škol rozhodli zastupitelé z důvodu zefektivnění řízení, úsporám v provozních nákladech i kvůli nedostatkům v hospodaření ZŠ Škrobálkova.

Podobný problém měla i ZŠ Generála Janka v Ostravě-Mariánských Horách a Hulvákách. Loni zde otevřeli zbrusu nové multifunkční hřiště, které obvod zaplatil z vlastního rozpočtu. Od letošního jara se hřiště otevře i veřejnosti.