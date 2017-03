„Od 1. března jsem nastoupil na Generální ředitelství Úřadu práce. Nejedná se o státní službu, jedná se o normální zaměstnanecký poměr, a to na částečný úvazek. Zatím jsem se s paní ředitelkou dohodl na tom, že se budu věnovat problematice strukturálně postižených regionů a problematice sociálních podniků,“ řekl Škromach Novinkám.

Nyní si vyřizuje náležitosti potřebné k nástupu do zaměstnání. Jak bude vypadat jeho běžný pracovní den, specifikovat nechtěl. Sdělí to až za dva tři měsíce.

Doufá, že se mu časem k zaměstnání na částečný úvazek podaří ještě něco sehnat. „Stále se na mě obracejí lidi, protože člověk je samozřejmě známý, takže toho volného času tolik není. Tohle jsem bral aspoň jako možnost na takový ten rozjezd a určitě se budu snažit najít si ještě další aktivity, tak aby to bylo na plný úvazek,“ řekl Škromach. Jednou z možností je i jeho kandidatura do Poslanecké sněmovny.

Je to pozitivní, když získáte zaměstnání

„Oslovily mě některé organizace, že by mě chtěly nominovat, ale ten vnitrostranický proces má nějaký průběh. Pokud by měly zájem o moje zkušenosti, je to víceméně na nich,” uvedl Škromach s tím, že kdyby strana stála o podporu, tak rád pomůže.

Další možností je, že by kandidoval na Hrad, tuto možnost definitivně potvrdí až v létě. Záleží na tom, zda získá podporu.

Možnost, že by dál natáčel svá videa od bazénku, nevyloučil. Přiznal ale, že v tuto chvíli to neřeší, protože se chce naplno věnovat novému zaměstnání.

„Každý kdo prošel Úřadem práce, a pro mě je to zajímavá zkušenost i z té druhé strany, ví, že je to pozitivní situace, když získáte zaměstnání,” řekl.

Škromach byl vedený na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání od loňského podzimu, kdy vypadl ze Senátu.