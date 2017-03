„Jsou nepravdivé a slouží k zjevné dezinformaci a posléze i k nesprávnému výkladu historických faktů,“ řekl konzul na adresu zpráv umístěných už několik dní na webu. Bilski upozornil, že šíření falešných informací prostřednictvím webu komunistů může mít i nepříznivý dopad na polsko-české vztahy a požádal o odstranění nepravdivých informací týkajících se účastí Polska na rozpoutání druhé světové války.

„To jsou silná slova, že by to mohlo zhoršit vztahy. To na nás zkoušejí kanonádu, která nikoho z nás nerozhodí,“ vzkázal Polákům místopředseda ÚV KSČM pro ideologii, propagandu a mediální činnost Josef Skála. A upozornil, že polský režim se v minulosti zpronevěřil fašistickému státu.

Komunisté si nechají videa přeložit a posoudit



„Jestli tam něco je přitaženo za vlasy, připusťme, já nevím, to se uvidí potom, co si to necháme posoudit odborníky. Ale že bych si sednul na zadek, teď řekl ježíšmarjá, někdo si stěžuje a my teda rychle někomu něco zakážeme... To je iniciativa frýdecko-místeckého okresního výboru, nikoli naše a já ani nemám důvod někomu něco diktovat jenom proto, že si konzulát stěžuje,“ řekl Skála.

Protože soubor různých dokumentů je nejen v češtině, ale i polštině, chce si ho nechat přeložit. „Nikdo z nás se necítí být natolik znalý polštiny, abychom se k tomu mohli vyjádřit,“ poukázal s tím, že ÚV se k tomu vyjádří, až bude mít materiály posouzené. „Možná se k tomu dopracujeme příští týden.“

Už nyní ale hlavní ideolog KSČM ví, že se s Poláky na některých věcech asi těžko shodne. „Není ani důvod, abychom otrocky přejali interpretaci některých velmi bolavých epizod v našich dějinách. Od žádného konzulátu si nenechám vnucovat interpretaci, která by odporovala tomu, co tehdejší naše hlava státu, prezident (Edvard) Beneš, viděla a popsala,“ poukázal a dodal: „A to, že konzulát zadupe, není žádný důvod k tomu, abychom vyhověli tlaku na nějaký chaotický spěch,“ uzavřel Skála.