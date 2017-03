Ve čtvrtek bude velmi větrno. V nížinách dosáhne vítr rychlosti 70 km/h, na horách až 110 km/h. „Ten, kdo pojede do vyšších poloh, musí si dát pozor na sněhové závěje a jazyky, protože v noci padal sníh a vydatně bude sněžit ještě během dne. Momentálně to na horách rozhodně nevypadá, že se v sobotu bude lyžovat v tričku,“ uvedla Honsová. Odpolední teploty se budou pohybovat v rozmezí 7 až 11 stupňů, ale kvůli větru to bude pocitově tak kolem 4 stupňů.

Odpoledne začne počasí v Česku ovlivňovat teplá fronta, což přinese výrazné srážky, na horách sněhové, v nížinách bude pršet.

Páteční ráno bude velmi chladné, teploty se budou pohybovat mezi 1 až -3 stupni. Bude polojasno nebo oblačno. Odpolední maxima budou mezi 8 až 12 stupni. Bude polojasno až oblačno.

Sobota bude z víkendu nejteplejší a nejslunečnější. „Odpoledne by se měla rtuť teploměru vyšplhat až na 17 stupňů. Teplotně to bude spíš víkend připomínající druhou polovinu dubna,“ uvedla Honsová.

Neděle bude polojasná, po poledni se začne do Česka dostávat studená fronta, která přinese oblačno až zataženo s deštěm nebo sněhem na horách. „Budou velké teplotní rozdíly mezi Čechami a Moravou. Odpoledne v Čechách bude teplota mezi 8 až 12 stupni, na Moravě 12 až 16 stupňů,“ řekla Honsová.

Nový týden odstartuje deštivě a podstatně chladně. V pondělí, úterý a ve středu by se teploty měly pohybovat mezi 7 až 10 stupni, v nížinách by mělo pršet a na horách budou srážky smíšené.