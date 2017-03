„Od pána se dozvím, jestli mi dá pěstí za EET,“ prohlásil Babiš, když vstoupil do jednoho z harrachovských obchodů se sportovním vybavením. Majitel David Čermák ministrovi financí řekl, že systém zatím funguje.

„Od dnešního rána jsme spustili EET v obchodě, zatím tam není žádný zásadní problém, že by třeba ta účtenka nevyjela,“ sdělil Babišovi majitel obchodu. Ministr uvedl, že do středečního rána si v rámci druhé fáze vyzvedlo autentizační údaje asi 160 tisíc podnikatelů.

Konec s podnikáním

Někteří živnostníci se rozhodli kvůli EET s podnikáním skončit, protože náklady s pořízením kasy by se jim finančně nevyplatily. Jako třeba podnikatelka v pražských Hlubočepích, která tam čtyřiadvacet let provozovala papírnictví a galanterii. „Maminka o zavření obchodu uvažovala, už má věk. Chtěla skončit třeba za tři roky, ale EET to urychlilo,“ potvrdil Novinkám syn podnikatelky s tím, že posledních šest dní byl v obchodě výprodej.

Mnoho drobných podnikatelů na menších městech zavírá své obchody. Trafikant v Dolních Bučicích u Čáslavi měl čistý zisk za leden pouhé tři tisíce korun. Na novinách a cigaretách prý nezbohatne a kroky, které by musel učinit k pořízení a zapojení pokladny, ho odradily, protože ve svých letech je prý rád, že napíše textovou zprávu.

Potíže s dodáním pokladny

Našli se i obchodníci, kteří pokladnu ještě nemají, protože ji operátor nedodal v termínu. „Dnes ještě dáváme normální účtenky, o víkendu to zpětně doplníme, protože operátor nedodal včas kasu,“ řekla Novinkám prodavačka v pražském obchodě pro domácí zvířata.