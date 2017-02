„Vzali jsme s kolegy na vědomí jeho rozhodnutí. Na březnovém sněmu hnutí nebude kandidovat do žádné volené funkce. Takový krok považuji v české politice za neobvyklý, za pozitivně neobvyklý a oceňuji jeho snahu předejít jakémukoli poškození jména Starostů a nezávislých,“ řekl Novinkám Gazdík.

Sám Polčák rozhodnutí nekandidovat na volenou funkci zveřejnil v prohlášení. Sdělil v něm, že nechce, aby byla celá věc zneužita k poškození pověsti hnutí STAN. „Svou neopatrnost si ‚odpracuji‘ jako řadový člen hnutí,“ uvedl Polčák.

Ten podle Gazdíka kolegy z hnutí v úterý na jednání celostátního výboru ujišťoval, že kontakty s Redlem nikdy žádným způsobem nijak neovlivnily jeho politická rozhodnutí a už vůbec neovlivnily žádné rozhodnutí nějakého orgánu Starostů a nezávislých. Gazdík uvedl, že nemá důvod tomu nevěřit.

„Kolegové z pražské organizace STAN hledali odborníky se znalostí ve vodárenství, energetice a dalších. Osobně jsem se proto obracel na řadu lidí, zda nemají vhodné tipy. Nešlo totiž o běžné politické pozice, ale vysoce odbornou činnost. Na této snaze nevidím nic špatného,” vysvětlil Polčák celou kauzu ze svého pohledu.

Dodal, že samotný fakt, že byl někdo před patnácti lety trestně stíhán, aniž byl odsouzen, podle něj není důvodem ke společenské izolaci takového člověka.

Krejčířův spolupracovník

Michal Redl podle policie v roce 2002 přes úvěr poskytnutý společnosti Technology Leasing tuneloval společně s Radovanem Krejčířem Českou spořitelnu. Měl se také údajně podílet na půlmiliardovém daňovém úniku v kauze M5.

Vězení a soudu Michal Redl unikl. Byl sice obviněn v obou zmíněných případech, jenže v průběhu vyšetřování mu lékaři vystavili potvrzení o vážné duševní chorobě. Redl podle nich nebyl schopen chápat průběh vyšetřování a soudního řízení. A státní zástupce tak musel jeho stíhání přerušit.

Kauza vypukla kvůli tomu, že Polčáka žádal jeden z jeho pražských kolegů, aby mu doporučil lidi na důležitá místa v pražských firmách a na magistrátu. Polčák tehdy poslal e-mail právě Michalu Redlovi. Upozornil na to Radiožurnál.

Později Polčák tvrdil, že se přes Michala Redla chtěl obrátit na jeho otce Petra Redla, s nímž se zná už několik let. Neobvyklý postup vysvětloval tak, že je Petr Redl už starší muž a nemá dobré vztahy s technikou.

Gazdík: Vylučuji, že by nás Redl ovlivňoval

Petr Redl je sponzorem strany a podle Gazdíka není důvod, aby jím nebyl i dál. „Petr Redl nás sponzoruje dlouhodobě. Sponzoruje nás celá řada sponzorů,” uvedl Gazdík s tím, že Redl hnutí sponzoroval už v roce 2010.

Tehdy byl podle Gazdíka Zlín jedním z nejzkorumpovanějších měst a Redl podpořil STAN proti velké koalici. Také jim prý pomohl v krajských volbách, aby společně odstranili komunistickou koalici v kraji.

Petr Redl podle Gazdíka však nijak neovlivňuje chod STAN. „Absolutně to vylučuji. On nedával ty dary jenom nám, ale dával je i ODS a ANO, pokud vím. Není možné a vylučuji, že by kdokoli z našich starostů mu jakýmkoli způsobem uhýbal v jakékoli věci nebo ji kvůli němu ovlivňoval, je to nesmysl,” uvedl Gazdík.

Lidovci, kteří jsou potenciálním partnerem STAN, přijali podle Gazdíka vysvětlení jako uspokojivé.