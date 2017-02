Sobotka upozornil i na čtvrteční jednání předsedů vlád visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) ohledně rozdílné kvality potravin v některých zemích unie. Premiéři se na tiskové konferenci shodli, že v otázce povinného rozdělování migrantů mají země opačné názory, dnes se proto snažili hlavně zjistit, jak bude možné dojít k dohodě.

Muscat kvůli předsednictví své země nyní navštěvuje jednotlivé členské státy EU.

Rozdílný názor ohledně kvót



Sobotka i Muscat ocenili, že unijní země se na nedávném summitu na Maltě dohodly, jak řešit ochranu vnějších hranic EU a zdroje migrace v zemích, odkud uprchlíci přicházejí. Shodli se, že složitější bude hledání kompromisu, jak řešit situaci uprchlíků, kteří jsou již v Evropě. Česko dlouhodobě odmítá mechanismus zahrnující povinné kvóty na rozdělování migrantů, Malta patří do opačného tábora.

"Jsme schopni uznat jednotlivé pozice a na základě toho jsme otevřeni řešením," uvedl Muscat. Ocenil Sobotkova vystoupení na evropských summitech, kde se podle něj český premiér snaží hledat směr vpřed. Sobotka řekl, že o konkrétních opatřeních dnes s Muscatem nehovořil, jejich dialog se spíš soustředil na to, jaký zvolit přístup, aby byla možná dohoda.

Prohlášení ohledně budoucnosti EU by měli členové přijmout koncem března v Římě. Mimořádný summit tam připomene 60 let od podpisu římských smluv, jednoho ze základů evropské integrace. "Máme zájem na akceschopné Evropě, která bude srozumitelná," řekl dnes Sobotka. Prohlášení by podle něj mělo vysvětlit, proč je spolupráce v unii lepší než jakékoliv jiné alternativy. Muscat uvedl, že preferuje prohlášení o budoucnosti než pouhé chválení dosavadních úspěchů.

Premiéři v pražské Kramářově vile probírali i brexit a čtvrteční summit zemí V4, který se ve Varšavě koná kvůli rozdílné kvalitě potravin v členských státech. "Pro nás je důležité, aby spotřebitelé věděli, co dostávají na stůl a konzumují," uvedl Muscat. Sobotka řekl, že by byl rád, kdyby problematice věnovala víc pozornosti Evropská komise i maltské předsednictví.

Sobotka s Muscatem se spolu naposledy setkali na začátku února ve Vallettě při neformálním summitu Evropské unie. Poslední oficiální návštěva maltského premiéra v Česku se uskutečnila v prosinci 2008, přijal ho tehdejší předseda vlády Mirek Topolánek.