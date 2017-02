Z dalších stran by SPD Tomia Okamury měla podporu tří procent lidí, stejně jako Piráti. Zelení by dostali 2,5 procenta hlasů, hnutí Úsvit a STAN shodně jedno procento.

Volební účast by v únoru dosáhla 59 procent oprávněných voličů.

Ve srovnání s lednem si o tři procentní body pohoršili komunisté. Naopak posílili lidovci, kteří se z 6,5 procenta dostali na devítiprocentní podporu.

Volební model podle CVVM (v procentech)

prosinec 2016

leden 2017

únor 2017

ANO

32

32

31,5

ČSSD

20

19

20

KSČM

12

13,5

10,5

ODS

8,5

9

10

KDU-ČSL

8,5

6,5

9

TOP 09

5,5

8

6,5

zdroj: CVVM



Při pohledu na volební preference, které zahrnují i nerozhodnuté voliče a ty, kteří by k volbám nešli, by podpora ANO dosáhla 21 procent. ČSSD by oslovila 13,5 procenta lidí, komunisté devět, ODS šest a lidovci 5,5 procenta. V případě TOP 09 by se jednalo o podporu čtyř procent občanů.

Do šetření, které proběhlo od 6. do 19. února, se zapojilo 1023 respondentů.