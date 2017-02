Delegáti si v neděli na čtvrtém sněmu ANO schválili, že předseda hnutí bude moci zasahovat do všech kandidátek pro volby na všech úrovních samosprávy. Babiš sám tedy nově bude moci vyškrtnout někoho z kandidátky, někoho doplnit či změnit pořadí. Tuto pravomoc měl dosud pouze výbor hnutí, v němž zasedají členové předsednictva a členové krajských organizací.

Toto opatření vyvolalo mezi ostatními předsedy politických stran překvapení. Šéfovi STAN Gazdíkovi to dokonce připomnělo totalitní režim. „Jestli teď bude ANO rozhodovat podle toho, kdo je předsedovi víc sympatický, nebo jestli na něj někdo něco donesl předsedovi, tak se z toho stane tak trochu Severní Korea,” řekl Gazdík.

Sobotka také varoval před tím, že hnutí přestává být demokratickou stranou. „Jestliže ANO zmocnilo Andreje Babiše a ten může zasahovat do úplně všech kandidátek, tak je přeci jasné, že hnutí ANO se posouvá ne směrem k větší demokratizaci, ale začíná tam příklon k naprosto autoritativním prvkům,” řekl Sobotka. Podle něj teď bude moci Babiš zasahovat do všech kandidátek, což by v demokratické společnosti nemělo být schváleno.

Babiš: To je v pořádku, mám odpovědnost



Babiš se ovšem proti těmto tvrzením ohradil. „To že mám nějakou kompetenci jako předseda, tak to jsem měl už minule a nikdy jsem ji nevyužil. Nikdy jsem neškrtal, a možná to byla i chyba. Protože my máme tu odpovědnost, když máme špatného kandidáta třeba na Vysočině a zjistí se jeho historie, tak vy ukazujete na mě,” uvedl Babiš.

„Takže když mám tu zodpovědnost, tak můžu mít i tu kompetenci,” dodal.

Jermanová: Ostatní to mají ve stanovách taky

Místopředsedkyně Jaroslava Jermanová se proti tvrzením také ohradila. Podle ní mají i ostatní strany tento nástroj, jenom ho mají ukrytý ve vnitřních předpisech. Tvrdí, že to vyplývá z analýzy stanov ostatních politických stran. „Pokud je tam něco v rozporu se zákonem, tak je to věcí ministerstva vnitra,” dodala Jermanová.

Sobotku a Gazdíka také zarazil Babišův návrh na snížení počtu poslanců a senátorů z nynější 281 na 101. To by podle Sobotky mohlo oslabit demokracii.