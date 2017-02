„Bylo to překvapivé jako přítomnost sněhu v Himalájích,” komentoval Babišovo znovuzvolení na sobotním sněmu Bělobrádek.

Podobně „šokující” to bylo i pro Kalouska. „Andrej Babiš je ve skutečnosti majitelem toho subjektu, takže těžko se dalo čekat, že by zaměstnanci volili někoho jiného. Je na místě poblahopřát volitelům i nově zvolenému předsedovi. Všichni mají, co si přáli a co si zaslouží,” řekl Novinkám Kalousek.

O Babišově výzvě, aby vrcholní politici kandidovali na posledních místech kandidátky si Kalousek myslí, že je to strach jít do debaty lídrů v jednotlivých krajích.

„Je obecně známo, že on se mi zoufale vyhýbá v těch debatách, tak pokud se bojí chodit do debat lídrů, tak jako lídr kandidovat nebude. Já se nebojím, tak kandidovat budu,” vysvětlil Novinkám Kalousek.

Fiala: Výsledek hlasování je „optimalizovaný”

Výsledek sněmu nepřekvapil ani lídra ODS Petra Fialu. „Hnutí ANO rovná se Andrej Babiš, takže jeho zvolení je logické. Samotný výsledek hlasování se dá s jistou nadsázkou označit za 'optimalizovaný',” komentoval pro Novinky Fiala.

Naopak vážně vzal Babišovo zvolení premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), který mu přes média poblahopřál.

„Pane předsedo, gratuluji ke zvolení do čela ANO. Věřím, že ve vládě dotáhneme do konce věci, které jsme v koalici slíbili občanům. Těším se na náš podzimní demokratický souboj. Budu usilovat o to, aby byl férový a ve prospěch Česka,” sdělil Sobotka.