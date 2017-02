„Můžu se dostat dovnitř do míst pro veřejnost, což jsem učinil, jenom mě mrzí, že pro zájem médií nemohu vyslechnout projev pana předsedy, který je jistě zásadní. Nebudu čekat na odpolední volbu předsedy hnutí, která překvapivě skončí obhájením křesla předsedy Andreje Babiše, což je něco jako Zlatý slavík,“ uvedl Košta. Zajímavější podle něj bude volba místopředsedů, ale svého favorita sdělit nechtěl, aby mu nedal pověstný „polibek smrti”.

V pondělí se přitom bude jednat, zda Košta ve funkci hejtmana zůstane, či ne. O dalším působení ve hnutí ANO zatím mluvit nechce. Je totiž v současnosti podle svých slov pod tlakem.

Oto Košta na celostátním sněmu hnutí ANO.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Od 30. ledna jsem pod strašným tlakem, psychickým. Nechci říct fyzickým, protože tomu byla vystavená moje žena,” uvedl Košta a upřesnil: „Zcela evidentně byla sledována nějakým mužem, který ji sledoval asi půl nebo tři čtvrtě hodiny a v okamžiku, kdy vkročila do uličky, kde byla sama. Tak se k ní velmi nablízko přiblížil a začal na ni řvát, co si to já myslím o sobě, a pokud jsem byl nějak delegován, tak ať nedělám potíže a co jsem to za idiota a tak dále.”

Košta dodal, že počká do pondělí, a pak se rozhodne, co bude dělat dál.

Hnutí ANO bylo nespokojeno s prací Košty



Košta zavzpomínal, že jeho spolupráce s hnutím ANO byla netradiční už od samého počátku. Nemohl si prý sám vybrat náměstky z hnutí ANO, ale vybral je dle jeho slov krajský předseda Ladislav Okleštěk. Ten byl prý po celou dobu stínovým hejtmanem Olomouckého kraje a nutil Koštu, aby se s ním několikrát týdně scházel, aby mu radil, jak vést kraj.

Košta s tím nesouhlasil, a proto byl prý nakonec odvolán, ačkoli jeho konec je zdůvodněn floskulemi, tedy, že neřídí kraj efektivně a nekomunikuje. Okleštěk by ho přitom měl v čele Olomouckého kraje nahradit.

Hnutí ANO vyzvalo Koštu k rezignaci na konci února, kvůli nespokojenosti s jeho prací. Košta, ale odmítl uposlechnout výzvy. Krajský předseda Okleštěk přitom uvedl, že se dohodl s koaliční ČSSD a ODS, že souhlasí s jeho výměnou za Koštu.