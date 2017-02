Dohady mají důvod – 81letý Čuba se v Senátu ukázal naposledy loni v srpnu. Jeho nejbližší spolupracovníci – šéf klubu nezávislých Jan Veleba i asistent Milan Frnka – mluví vyhýbavě.

„Je vhodné, abychom počkali, jak se pan senátor rozhodne, až bude schopen jet do Prahy a uvidí, jak to bude fungovat dále. Na podzim se podrobil operaci. Lékaři mu cestovat do Prahy nedoporučují, zatím dochází jen do regionální kanceláře ve Zlíně,“ řekl Právu Frnka.

Senátor svůj mobil nezvedá a nereaguje ani na SMS. Jeho telefonem se zpětně ozval jen Frnka.

Čuba, poradce prezidenta Miloše Zemana, je senátorem od října 2014. Zkraje na schůze pléna chodil. Byl zpravodajem zahraničního výboru k několika mezinárodním smlouvám. Absence z roku 2015 omlouval problémy s očima. Přesto si ale ponechával i funkci krajského radního.

Půl roku chybí, plat dál bere

Slib občanům, že stane-li se senátorem, radu opustí, splnil až před novými krajskými volbami v červnu 2016. Neplnil tím slib, ale jak prohlásil, chtěl si jen uvolnit ruce pro práci v Senátu. Za měsíc ale jeho lavice v komoře osiřela.

Parlament opouštěli politici většinou z důvodu získání jiné funkce. Ze zdravotních důvodů se zatím mandátu vzdali jen čtyři z nich.

Nemocnost podle omluv je ale obdobná jako v celé společnosti. Jen s tím rozdílem, že poslanci a senátoři většinou na nemocenskou nechodí. Nemusí, nikdo je nekontroluje. Podle informace z kanceláře Senátu si loni nemocenskou vzali jen dva členové komory. Kdo to byl, se tají. Podle informací Práva to Čuba nebyl.

Znamená to, že po celou dobu mu chodí na účet plný plat a náhrady, v nichž je i cestovné do Prahy. Loni to bylo dohromady měsíčně 112 tisíc hrubého, od letošního ledna to je o deset tisíc korun víc.

SPO by přišla o statisíce korun

SPO má v Senátu dva zástupce. Vedle Čuby je to šéf strany Jan Veleba, který vede pětičlenný klub nezávislých. Ten tvoří i Václav Homolka (KSČM), Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz) a exministr Jiří Cienciala (Občané spolu – Nezávislí).

„Nemluvil jsem s ním, chápete, že když je někdo v takové životní situaci, tak s ním nebudu hned řešit vzdání se mandátu. Komunikuji s jeho asistentem,“ řekl Právu Veleba. Pokud by se Čuba vzdal mandátu, pak klub, který musí mít nejméně pět členů, zanikne. Senátoři nemají náhradníky a konají se nové volby.

„Pokud by tato situace nastala, s nikým bychom se nespojovali, a ani s nikým jednat nebudeme, prostě – kostky jsou již vrženy,“ prohlásil Veleba. Pro SPO by to mělo velké důsledky. Přišla by ročně o 900 tisíc korun za Čubův mandát.

Kromě toho by Veleba přišel o služební octavii, klubovou kancelář dotovanou 65 tisíci měsíčně a o možnost vystoupit přednostně v diskusi.