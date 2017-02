Šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska Sobotkovo rozhodnutí Sobotky nepřekvapilo, ale o premiérově souběžném vedení resortu průmyslu vyjádřil určité pochybnosti. „Není to žádné překvapení. Jakýkoliv jiný ministr by se musel několik měsíců s úřadem seznamovat. Tento výsledek je jednodušší, pan premiér se nebude s vedením úřadu obtěžovat, pak přijde horká volební kampaň a nestane se vůbec nic,“ řekl Právu předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Sobotkovo rozhodnutí naopak uvítal šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Doufá, že teď nebude mít premiér tolik času na porady. „To je dobrá zpráva, aspoň bude mít pan premiér konkrétní náplň práce. Na MPO je množství problémů k řešení. MPO nečerpá evropské fondy,” řekl Babiš Novinkám s tím, že MPO neřešilo ani mobilní tarify.

„O to míň bude mít pan premiér času svolávat nekonečný počet porad a ministři víc času na práci,“ dodal.

Jde o kšeft, shodne se ODS s KSČM



Místopředseda ODS Martin Kupka Právu sdělil, že chování premiéra je neuvěřitelné. „Odvolat ministra a nemít náhradu, to je od pana premiéra nevídané gesto,“ řekl Kupka.

Předsedu ODS Petra Fialu rozhodnutí Sobotky rozhořčilo, podle jeho vyjádření na Twitteru chce předseda ČSSD před sjezdem své strany s ministerským křeslem kšeftovat.

Premiér @SlavekSobotka před sjezdem ČSSD kšeftuje s postem ministra průmyslu a obchodu. Neuvěřitelná slabost a současně neodpovědnost. — Petr Fiala (@P_Fiala) 23. února 2017

„V tom případě jde pouze o hlasy na sjezdu a křeslo ministra pak bude platidlem,” myslí si shodně s Fialou šéf komunistů Vojtěch Filip.

Za pragmatické řešení to naopak považuje místopředseda KSČM Jiří Dolejš. „Je půl roku před volbami a koncepční řešení na tak malém časovém úseku není reálné. Ministr by se neměl učit, jak během pár měsíců spravovat resort,“ řekl Právu Dolejš. „Na druhé straně to odráží určité napětí mezi panem prezidentem a panem premiérem. Proslýchalo se jméno Tomáše Prouzy jako náhradníka, a to není zrovna favorit Hradu,“ připomněl Dolejš.

„Spekulovat nebudu. Ústavně a z koaliční smlouvy to je zcela v rukách prezidenta, premiéra a ČSSD,” sdělil Novinkám předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Sobotka se ve čtvrtek sešel se Zemanem, aby mu předal návrh na odvolání ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. Zároveň měl zveřejnit jméno člověka, který ho ve funkci vystřídá. Po schůzce ale veřejnosti sdělil, že až do 12. března bude resort řídit sám a po sjezdu sociální demokracie oznámí, kdo by se do voleb měl ministerstva ujmout. Zeman přitom již ve středu médiím řekl, že největšího favorita na post šéfa MPO státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzu nepovažuje za dobrou volbu.