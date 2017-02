Novela ústavy z dubna roku 2014 měla zrušit potřebu souhlasu komory k vydání zákonodárce ke stíhání. Imunita poslanců a senátorů se podle návrhu týkala pouze hlasování a projevů na půdě parlamentu.

„Sněmovní tisk je opravdu velmi starý,” připustil místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM).

Kalousek vládním stranám ironicky vzkázal, že jde o slavný den, neboť po třech letech se tisk konečně dočkal zařazení na program schůze a projednání.

„Chci vám vyslovit své uznání pro váš smysl pro humor, protože otevírat sedm měsíců před volbami v prvním čtení ústavní změnu, to snad je opravdu jenom fór. To by Sněmovna nemohla brát sama sebe vážně,” odtušil Kalousek a návrh stáhl.

„Pamatujte si, jak ohleduplně se chováte k opozičním předlohám,” vzkázal koaliční většině.