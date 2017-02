ČSSD představila návrh daňových změn, který by více zdanil lidi s příjmem nad 40 a 50 tisíc korun. Ti by na výplatě přišli o tisíce. Do této kategorie spadají i lékaři.

Pokud je cílem toho nápadu zajistit, aby vzdělaní a pracující lidé sociální demokracii v žádném případě nevolili, tak může být úspěšný. Otázka je, koho ti lidé se sociálním cítěním mají volit. Pokud bude tudy ČSSD kráčet, tak bude kráčet k jednocifernému volebnímu výsledku.

Je to stále jen předvolební návrh, ale přesto – chtěl byste za Českou lékařskou komoru o návrhu s ČSSD jednat? Dosud to byla strana, která chtěla lékařům přilepšovat…

Volební programy jsou reklama, jejich cílem je nalákat voliče. Realita bývá jiná. Problém je spíš v tom, že ČSSD a vůbec tato vláda nesplnila velkou část svého programu a programového prohlášení vlády či koaliční smlouvy.

Mám na mysli zákon o neziskových nemocnicích, zajištění oddělení vlastnictví zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven, zákonem garantovanou pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce a tak dále.

Já si myslím, že jestli voliči vládní strany za něco potrestají, tak za to, že nesplnily, za co je v minulosti volili.

Co by podle vás udělali lékaři, pokud by ČSSD návrh prosadila?

Pro lékaře je velmi snadný odchod do zahraničí. V Německu je plat lékaře čtyřnásobný a vzdělání je kompatibilní. Když k tomu připočteme, že ČSSD s ANO a podporou ODS, komunistů a TOP 09 prosadily ve Sněmovně zákon o vzdělávání lékařů, který bude bránit tomu, aby mladí lékaři získali atestaci v regionálních nemocnicích, a dál je bude vyhánět do ciziny, tak by to byla cesta k devastaci zdravotnictví.

Ale já si myslím, že ten návrh je tak hluboce slabomyslný, že nemůže ČSSD prospět. Závist zase není takovým hybatelem a důvodem, aby ČSSD někdo volil. Protože proč by volil ČSSD, když může volit rovnou komunisty?