Ve světě i v Česku trvá nenávist k běžencům, stojí ve zprávě Amnesty International

Ve světě přetrvává nenávist k běžencům a platí to i pro Českou republiku. Politici pak této nenávisti využívají k posílení svých pozic a rozdělují tím společnost. Vyplývá to z výroční zprávy organizace Amnesty International. Ta v ČR na druhé straně ocenila zavedení povinné školní docházky ve školkách a snahu o začlenění hendikepovaných dětí do běžných škol.