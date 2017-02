V odpovědi na výzvu Sobotky, aby vysvětlil nákup korunových dluhopisů, v úterý Babiš odepsal, že s korunovými dluhopisy problém není a finanční správa žádné plošné kontroly neplánuje. [celá zpráva]

Tato odpověď ovšem přijde Sobotkovi neuspokojivá. „Zajímá mě, jakým způsobem daňová správa přistoupila k problému korunových dluhopisů, zejména v situaci, kdy ministr financí na ně změnil názor a po třech letech navrhuje, aby se z nich zdanily budoucí výnosy. Odpověď, kterou jsem dostal velice rychle, je bohužel velmi obecná,“ uvedl Sobotka.

Informace, které v odpovědi dostal, mu prý nedávají záruku, že daňová správa k celé věci přistupovala odpovědně. „Ministr financí v dopise kritizuje svoji bývalou náměstkyni, která měla daně na starosti. To je druhá věc, která mě úplně nenechává klidným,“ dodal Sobotka. Pokud totiž podle něj ministr kritizuje svoji pracovnici, je otázka, jakým způsobem daňová správa funguje.

Obrátí se na daňovou správu

Přiznal, že očekává od Babiše i daňové správy jasnou odpověď, jestli tyto případy byly prověřeny, jestli byly zkontrolovány úroky. Zda tedy nedocházelo k tomu, že firmy půjčovaly za nevýhodných podmínek.

„Zůstaly otevřené otázky a já budu chtít, aby daňová správa dala občanům jasný signál, jestli bylo v pořádku to, co se dělo s korunovými dluhopisy v případě lidí, kteří si kupovali od svých vlastních firem,” dodal Sobotka s tím, že pokud to nebylo v pořádku, tak chce vědět, jak bude daňová správa postupovat.

„Budu požadovat doplnění nejen po ministrovi financí, ale i po daňové správě a myslím si, že daňová správa dluží tu odpověď veřejnosti. Lidé se o tom baví a diskutují, jestli bylo možné v minulých letech takovým způsobem daňově optimalizovat,“ uvedl Sobotka.

Veřejnost se podle něj pozastavuje nad tím, jestli nákup korunových dluhopisů znamenal, že firma pak neplatila daně. „Na první pohled to vypadá jako obcházení daňových zákonů,“ dodal.