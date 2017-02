Indický stroj aerolinek Jet Airways letěl z Bombaje do Londýna, ale letoví kontroloři v Praze s ním ve čtvrtek odpoledne ztratili spojení. O výpadku informovali kolegy v německém Karlsruhe.

Následoval start dvou strojů německého vojenského letectva, které pak indické letadlo doprovázely. Spojení se nakonec podařilo navázat, vojenské letouny ale přesto eskortovaly dopravní stroj k hranicím německého vzdušného prostoru.

Důvodem komunikačních potíží byl spánek jednoho z pilotů, což podle The Economic Times není zakázané, a fakt, že druhý pilot naladil při přechodu pod pražskou letovou kontrolu špatnou frekvenci, a navíc si ztlumil hlasitost ve sluchátkách.

Přiblížení německých stíhaček zachytila posádka letounu British Airways, která letěla ve stejném koridoru, ale výše než indický letoun:

Amazing Footage of the German Airforce intercepting a Jet Airways Boeing 777-300ER heading to London! pic.twitter.com/lWziLHtwlr