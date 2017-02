S chovem pelikánů skvrnozobých začala liberecká zoo teprve v roce 2014. Zatím měla jen samice. Zbývající tři budou pod mimořádným dohledem do pátku 24. února.

„Zatím se u nich žádné příznaky nevyskytují ani neprojevují. Normálně přijímají potravu. Pokud by tomu tak nebylo, byla by to první známka nemoci,” dodala Tesařová.

V zoo již před časem uhynula na ptačí chřipku labuť. Další čtyři labutě a čtyři husy byly kvůli tomu utraceny. [celá zpráva]

Veterinární správa s možným rozšířením počítala



Labutě byly původně s pelikány v jedné karanténě mimo areál zoologické zahrady. „De facto nastala situace, která se připouštěla. Tedy, že další úhyny budou následovat,” řekl krajský ředitel veterinární správy Roman Šebesta.

Pelikán uhynul na stejný virus jako labuť, tedy subtyp H5N5, který byl před časem zachycen v Německu. V Česku se objevil jen u uhynulých ptáků v liberecké zoo.

Podle Šebesty nebude zatím nutné přijímat nová opatření. „Všechna nutná se přijala už po úhynu labutě,” dodal Šebesta.

Jako u ostatních ohnisek je okolo zoo stanoveno tříkilometrové ochranné a desetikilometrové dozorové pásmo. Situaci budou veterináři v následujících dnech sledovat.

Ošetřovatelé v reakci na šíření nákazy již dříve přesunuli ze tří venkovních míst do vnitřních prostor druhy, které jsou k ptačí chřipce náchylné. Venku ve voliérách zůstali jen dravci, sovy a bažanti. [celá zpráva]