Neukáznění řidiči si mohou oddechnout. Vyšší pokuty i změny bodového systému se odkládají

Vyšší pokuty, fikce zadržení řidičského průkazu a další pasti na vykutálené řidiče se odkládají. Ministerstvo dopravy sice dokončilo novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích, nicméně ji ještě nepředložilo do legislativního procesu. Do konce funkčního období současné vlády tedy schválena nebude. Ve čtvrtek to Novinkám řekl mluvčí resortu Tomáš Neřold.