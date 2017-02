„Osobně považuji za velmi důležité, aby nedocházelo k obcházení daňové povinnosti. Nekalé praktiky daňové optimalizace totiž negativně dopadají na poctivé podnikatele a občany,“ napsal premiér v úvodu dopisu, který mají Novinky k dispozici.

Babišovi položil Sobotka několik otázek, které souvisejí s korunovými dluhopisy. Sobotka se zajímá například o to, zda se Finanční správa ČR případy emise a nákupu korunových dluhopisů zabývala, a pokud ano, k jakým závěrům došla.

Dopis o dluhopisech, který zaslal premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) vicepremiérovi Andreji Babišovi (ANO)

Chce také vědět, zda už v některých případech došlo k doměření daně. Ministra financí také žádá o stanovisko k situaci, kdy právnická osoba vydá takovéto dluhopisy a jediným, kdo je nakoupí, je právě majitel.

„Nejedná se o podezřelé jednání s cílem obejít placení daně? Nejde o situaci, která si žádá prověření ze strany Finanční správy ČR v zájmu státního rozpočtu a občanů České republiky?“ táže se Sobotka.

Asi mu (premiérovi) poradil ten nový americký poradce, aby do mě šil každý den Andrej Babiš (ANO), vicepremiér

Babiš ve čtvrtek Novinkám řekl, že předsedovi vlády odpoví. Zároveň ale řekl, že Sobotka komunikuje zvláštně, když mu pošle dopis a zároveň ho dá médiím.

„Je to absurdní šaškárna, dělá si kampaň. Asi mu poradil ten nový americký poradce, aby do mě šil každý den,“ rýpl si do Sobotky Babiš.

Dodal, že premiér se ptá na to, co sám mohl změnit v roce 2012. „Ale on podpořil chybu Kalouska. Máme zákony a podnikáme podle zákonů. Pokud oni dva dělali něco ve prospěch někoho, tak já dělám zákony ve prospěch státu,“ tvrdí šéf státní kasy.

Sobotka ministra financí kvůli nákupu dluhopisů Agrofertu kritizuje už nějakou dobu, nedávno použil ostřejší slovník, když uvedl, že Babiš ojebal český stát.

Babiš: Využil jsem možnost

Kauza se týká odkoupení dluhopisů společnosti Agrofert, kterou Babiš vlastní. Začátkem ledna se totiž objevily nejasnosti o Babišových příjmech, které sám uvedl. Jedná se zhruba o 1,5 miliardy korun. Babiš tvrdí, že celá kauza je zmanipulovaná.

Nákup dluhopisů Babiš hodinu vysvětloval v pořadu Václava Moravce na ČT. „Exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) neměl peníze na financování státu, a tak umožnil vydávání korunových dluhopisů. Já jsem stejně jako 73 tisíc dalších investorů tuto možnost využil,” argumentoval Babiš.

Řekl také, že navrhne, aby byly zdaňovány výnosy z korunových dluhopisů vydaných v době, kdy dani nepodléhaly. Změna by měla platit od příštího roku. [celá zpráva]