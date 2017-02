„Počasí tam ovlivňuje tlaková níže, která s sebou přináší i přívaly sněhu a silný vítr,“ sdělila Novinkám meteoroložka Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.

Vítr ve zmiňovaných zemích dosahuje v nárazech rychlosti mezi 55 až 90 km/h, na některých místech i přes 110 km/h. Jak bude tlaková níže zvolna postupovat k východu, silný vítr potrápí už jen sever Švédska a Finska.

Počasí a teploty v Evropě v úterý 14. února

FOTO: Český hydrometeorologický ústav

Kvůli vysokým teplotám, čerstvě napadlému sněhu a silnému větru hrozí v Norsku výstraha před pádem lavin s vysokým stupněm nebezpečí.

V Česku naproti tomu ovlivňuje počasí silná tlaková výše, která se přesunula z Dánska do střední Evropy a vydrží zde až do pátku. „Právě ona má na svědomí mrazivé počasí. Změna by měla nastat až v pátek, kdy začne na horách sněžit a v nížinách pršet,“ uvedla Honsová.

Úterní ranní minima -20,0 °C Kvilda-Perla, Jezerní slať -19,5 °C Kořenov, Jizerka - rašeliniště -18,6 °C Kořenov, Jizerka zdroj: ČHMÚ

Přívaly sněhu ale nehrozí, napadnout by mělo pět až šest centimetrů sněhu, dodala meteoroložka. Oblevu čekají meteorologové až příští týden, kdy by mělo v nížinách pršet a postupně bude odtávat sníh i na horách.