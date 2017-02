Potenciální koalice středopravicových stran by tak mohla ve Sněmovně vyšachovat dnes nejsilnější ČSSD. „Rozdíl mezi námi a ČSSD je, že sice oba říkáme, že je zapotřebí vrátit peníze lidem, ale zatímco ANO to nechce dělat na dluh, socani ano,“ vzkázal svým koaličním partnerům Faltýnek, sám bývalý člen ČSSD.

Podle zákulisních informací by taková koalice vzniknout mohla: v kuloárech spolu údajně už nějaký čas čile neformálně komunikují zástupci ANO a ODS. Špičky ODS to ovšem popírají.

Zbyněk Stanjura (ODS) na jednání Poslanecké sněmovny

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Žádná taková jednání na oficiální úrovni neprobíhají. Máme osm měsíců do voleb a naším hlavním cílem je nedovolit obnovení socialisticko-populistické vlády. Všechno ostatní budeme řešit až na základě volebních výsledků,“ řekl Právu šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

„Jakékoliv úvahy o koalicích jsou na místě až poté, co rozhodnou voliči,“ sdělil Právu předseda ODS Petr Fiala. „Nebudu komentovat zbožná přání pana Faltýnka. Vůbec to není na pořadu dne,“ uvedla i první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Moc si nedovedu představit, jak bychom vyjednali program. ANO chce centralizovat Petr Gazdík, šéf hnutí STAN

ODS si jako z hlavních volebních témat vytkla boj proti EET, vlajkové lodi hnutí ANO, a ochranu živnostníků, což koalici s ANO spíš vylučuje.

Jiní představitelé ODS opatrně připouštějí, že jednání o tom, co bude po volbách, se mezi oběma stranami vedou. „Kdyby Andrej Babiš řekl, že nám dá silová ministerstva, a budeme snižovat daně a výdaje státu, tak asi nebudeme mít nic proti. V ODS ale vzbuzuje hrůzu myšlenka, že by si nás Babiš koupil za příslib ministerstva kultury. To by byl konec ODS,“ řekl Právu člen ODS, který si nepřál být jmenován.

STAN: ANO chce Velkého bratra

ANO i ODS spolu utvořily koalice na krajské úrovni, například ve Středočeském kraji, kde zástupci ODS pomohli do hejtmanského křesla Jaroslavě Jermanové. Úřadující předseda STAN Petr Gazdík Faltýnkovy úvahy odmítl.

„Moc si nedovedu představit, jak bychom vyjednali program. ANO chce centralizovat, výrazným způsobem posílit byrokracii, narušuje svobodu a vyrábí Velkého bratra. V našich programových prioritách máme přesný opak,“ sdělil Gazdík.

„Platí slova Karla Schwarzenberga, že koalice se dělají až po volbách. Do té doby se nemá cenu k ničemu vyjadřovat,“ řekl Právu předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.