Podle informací hasičů vyjely na místo tři jednotky včetně chemiků. Obálka byla zajištěna. Jak hasiči po analýze zjistili, prášek nebyl nebezpečný, řekla Novinkám mluvčí pražských hasičů Pavlína Adamcová.

„Ve čtvrt na jednu byl nahlášen v Poslanecké sněmovně neznámý prášek v obálce, takže na místo vyjeli hasiči z centrály, z ostrahy Pražského hradu i naši chemici z Petřin. Při tom prvotním ohledání zjistili, že ten prášek není nijak nebezpečný, ale obálku samozřejmě vzali, dali do boxíku a odvezli k další expertíze,” shrnula Adamcová.

Nic zvláštního, tvrdí Kalousek



Kalousek byl zájmem médií mírně rozhořčený. Je prý běžné, že mu lidé vyhrožují. Stačí si pročíst diskuse pod články v on-line médiích. Byl by ale rád, kdyby média svojí pozornost upřela k daňovým podvodům ministra financí Andreje Babiše, řekl Novinkám.

„To je notorie. Deset let se to děje třikrát týdně, akorát dnes to dostal nový asistent, který postupoval podle bezpečnostních předpisů. Na tom není nic zvláštního,“ uvedl pro Novinky Kalousek.

„Věnujete se něčemu, co je běžné, stačí se podívat na internetovou diskusi pod vašimi články a nevěnujete se něčemu, co běžné není. To jsou daňové podvody ministra financí,“ dodal Kalousek.

Poprosil Novinky i ostatní média, aby jeho bílý prášek neodváděl pozornost od daňových podvodů ministra financí.