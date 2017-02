Příkladem může být podnik LOM Praha, který se specializuje na opravy armádních vrtulníků. Loni zvýšil zisk na skoro 100 miliónů korun, což je proti roku 2015 skok o 130 procent.

Podle náměstka ministra obrany Tomáše Kuchty na tom mělo lví podíl Letecké výcvikové centrum v Pardubicích, které je součástí LOM.

Centrum vzniklo původně pro výcvik českých pilotů, ale postupně začalo nabírat zákazníky z celého světa. Cvičí se tam již čtvrtým rokem afghánští piloti vrtulníků. Jejich výcvik platí americká armáda.

Překupníky převezli



Centrum využívají také thajští piloti gripenů nebo nigerijští piloti ruských vrtulníků řady Mi. Výcvikem tu procházejí iráčtí piloti českých letounů L-159, které irácká armáda koupila od Aera Vodochody.

Ministerstvo má s centrem velké plány. „Stoprocentně je to dobrý byznys. Proto chceme investovat do střediska i ubytovacích prostor, aby sem mohli jezdit nejnáročnější klienti,“ řekl náměstek.

Vrtulník řady Mi-17 v barvách KFOR

FOTO: Právo

Simulátory, na kterých piloti v Pardubicích cvičí, vyrábí dceřiná společnost firmy LOM VR Group. „Simulátory jsou na takové úrovni, že Švédové chtějí do Pardubic posílat piloty, které už nestíhají trénovat, protože se jim rozrostla klientela,“ dodal Kuchta.

Hlavní činností společnosti LOM stále zůstává oprava ruských vrtulníků Mi-8, Mi-17 a Mi-34 pro českou armádu. Podle Kuchty největším problémem je závislost na dodávkách ruských dílů. „Čeká se i tři roky na dodávku náhradních dílů, protože občas Rusové hrají nějaké hry a nejsou ochotni dodat potřebný díl,“ uvedl Kuchta.

Do zisku je vrátili Arabové

Potíže dělaly i české firmy, které nákup z Ruska zprostředkovávaly. „V minulosti se LOM stával rukojmím českých dodavatelů, kteří se mezi sebou dokázali dohodnout. Například nám nabízeli matičku v hodnotě sto korun za pět tisíc korun, když to LOM zrušil a vypsal novou soutěž, tak ji nabídli za 10 tisíc,“ poznamenal náměstek.

Jedinou obranou podle něj bylo založit dceřinou společnost LOM Praha Trade, která nakupuje od Rusů přímo. „Ihned se ukázalo, že se to vyplatilo, protože ceny dílů šly dolů,“ dodal náměstek.

Simulátor vrtulníku Mi-171

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

LOM neopravuje ruské vrtulníky jen pro českou armádu, ale získal i zakázky na opravu vrtulníků pro policii v Keni nebo pro alžírské bezpečnostní složky.

Dalším důležitým státním podnikem je VOP CZ, který sídlí v Novém Jičíně. Firma byla ještě před dvěma lety desítky miliónů v minusu, loni měla okolo 38 miliónů korun zisku před zdaněním. Nad hladinu jim pomohla zakázka pro firmu NIMR ze Spojených arabských emirátů, pro kterou svařují pancéřovaná vozidla.

„Nabalují se na to další práce a NIMR už považuje VOP za strategického partnera a má s ním plány do budoucna,“ uvedl Kuchta. Zakázka je pro podnik zásadní, protože dělá dvě třetiny tržby. Do Emirátů vyvezli už okolo 300 vozů.

Podle Kuchty je VOP pro armádu strategický podnik a jeho udržení je klíčové pro případ konfliktu, protože jako jediný v Česku dokáže opravovat pozemní techniku. V nejbližší budoucnosti by měl podnik získat opravy 35 tanků T-74M a také by se měl podle Kuchty částečně podílet na výrobě 20 pandurů, které se mají vyrábět v kopřivnické Tatře.

Poprvé po dlouhé době jsou všechny divize v zisku náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta

„Teď podnik tři roky nebudeme příliš potřebovat, ale pak začneme pro armádu nakupovat BVP a budeme chtít, aby se na jejich výrobě podílel státní podnik,“ uvedl Kuchta.

I menší státní podniky – Vojenský technický ústav (VTÚ) a Vojenský výzkumný ústav (VVÚ) – po minulých hubených letech loni dosáhly nezdaněného zisku okolo 10 miliónů korun. A podle Kuchty mají zakázky na celý letošní rok. Např. VTÚ ve svém vyškovském středisku bude kompletovat vyprošťovací a dílenské tatrovky, dále vyrábí elektrocentrály a stožáry pro pasivní radary Věra.

Také závod ve Slavičíně, který se kvůli výbuchům ve Vrběticích dostal do ztráty a kde se nyní vyrábějí monitorovací vozy pro ochranu hranic, se loni vrátil do černých čísel. „Poprvé po dlouhé době jsou všechny divize v zisku,“ podotkl Kuchta.

Podle náměstka se státním podnikům daří nejen kvůli horší situaci ve světě, ale také díky tomu, že na obraně změnili strategii. „Vrátili jsme se k filozofii, že musíme být soběstační a vše si musíme zajistit doma, nejlépe od státního podniku,“ dodal Kuchta.