ČSSD chtěla šetřit. Za volby ale utratila o 28 miliónů víc

I když se ČSSD kvůli kauze advokáta Zdeňka Altnera dušovala, že bude šetřit, nakonec loni za krajské a senátní volby utratila 113 miliónů korun. To je o 28 miliónů víc, než plánovala utratit, a o 26 miliónů víc, než investovala do kampaně před sněmovními volbami v roce 2013. Vyplývá to ze zprávy o hospodaření ČSSD místopředsedy Martina Starce, kterou se Právu podařilo získat.