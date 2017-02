Přenosy začnou v 17:15 a v některých kinosálech budou končit těsně po půlnoci následujícícho dne. V divadle zatím představení vidělo 5120 diváků.

Představení Ovčáček čtveráček začalo vznikat v říjnu loňského roku. Za autorstvím stojí skupina undergroundových vtipálků z řad divadelníků, která si říká Pia Fraus. V hlavní roli hradního mluvčího se představí Marek Příkazský.

Ten uvedl, že asi nejtěžší pro něj bylo naučit se stejně jako hradní mluvčí vyslovovat hlásku „ř”. Přiznal, že se mu občas stává, že si dikci postavy přenáší i do soukromého života. Při představení si pak prý dává pozor na to, aby se do hry nevměšoval prezident Miloš Zeman, občas prý totiž k jeho výrazu automaticky sklouzává.

K sepsání hry inspirovaly autora a režiséra Petra Michálka aféry a nesrovnalosti kolem státního vyznamenání. Scénář k představení vytvořil během dvou dnů a herci ho nacvičili během čtyř zkoušek. Nekorektní kabaret se začal v Městském divadle ve Zlíně uvádět loni v listopadu a právě 7. února má derniéru v Divadle za plotem při psychiatrické nemocnici v Praze v Bohnicích.

Na pražské představení byl několikrát pozván i sám Ovčáček. Ten se za svoji neúčast na derniéře veřejně omluvil na svém twitteru. Vysvětlil, že v té době nebude v Praze, za pozvání ovšem poděkoval.

Cítí se v jedné partě s Trumpem



Dodal, že by ho mrzelo, kdyby tato příležitost zůstala promarněná. „Už proto, že považuji počin Vámi vedeného divadla za mimořádně zdařilý a z mého pohledu nesmírně prospěšný z hlediska nadcházejících měsíců. Tato satira mi velmi lichotí, uvědomuji si totiž, že právě angažovaní umělci se velmi ostře vyhraňovali proti současnému prezidentovi USA Donaldu Trumpovi. A být v jedné „partě” s Trumpem, to je pro mě mimořádná pocta!” napsal Ovčáček.