Jak v zimě pomoci tonoucímu? Nejdřív volat záchranáře, pak se plazit po ledu

Co dělat, když se pod člověkem propadne led a začne se topit? Do takové situace se může dostat každý. Trénovaní hasiči si vědí rady, ale obyčejný smrtelník je v pasti. Podle hasičů by potenciální zachránce měl nejprve volat tísňové linky a pak vyhodnotit, zda je schopen tonoucímu pomoci sám.