„Jsem šokován, jak Babiš nechutně lže a napadá demokratické principy státu. Zmateným a sprostým napadáním všech za všechno překračuje všechny meze,“ napsal si například na Twitter ministr vnitra Milan Chovanec.

Reagoval tak na Babišovu kritiku závěrečné zprávy sněmovní vyšetřovací komise ke sporné reorganizaci policie. Babiš označil sociální demokracii za české Palermo. „Kdo je to české Palermo? Strany, které tady od revoluce měly nejvíce korupčních skandálu,“ prohlásil Babiš.

Chovanec si také na Twitter napsal, že Andrej Babiš hystericky napadá zprávu i komisi. „Příště pro politické body napadne Sněmovnu a parlamentní demokracii? Tuto cestu do pekel nepřipustíme!“ komentoval.

Přes různá osočování, spory a hádky by to pomalu vypadalo, že politici spolu nemůžou v jedné vládní lavici vydržet. Je to ale přesně naopak a představitelé kabinetu věří, že to spolu vydrží až do voleb.

Vládu drží trpělivost a pevné nervy



Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) za tím vidí hlavně zásluhu soc. dem. „Především trpělivost sociální demokracie a moje pevné nervy udržely vládu funkční celé tři roky. Já myslím, že to v koalici zvládneme i v roce 2017, i když to kvůli kampani bude těžší,“ sdělil Novinkám předseda vlády. Dodal, že ČSSD chce, aby vláda dokončila svoji práci a splnila svůj program.

Ani vicepremiér a šéf státní kasy Babiš nevyslovil pochyby, že by koalice měla přestat fungovat. „Beru to jako předvolební boj. Doufejme, že nás pan premiér neodvolá,“ řekl v nadsázce. Doplnil, že se Sobotkou komunikují formálně.

Nemá smysl něco měnit, míní Bělobrádek



Předseda třetí koaliční strany KDU-ČSL Pavel Bělobrádek má podobný názor. „Už je to součást předvolebního boje a poměřování si báboviček. Řekl bych, že je velmi pravděpodobné, že vláda vydrží. Už nemá smysl něco měnit,“ řekl Novinkám.

Myslí si, že si teď sociální demokraté užívají to, že připomínají Andreji Babišovi jeho ostrá a radikální vyjádření k reformě polici, která se evidentně neprokázala. „Myslím si, že je to trošku taková oplátka za to, co proti nim bylo použito v předvolební kampani,“ podotkl.