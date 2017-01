Platika je na náměstí od začátku tohoto týdne.

„Náš záměr byl takový, že se ten ledový pilíř bude pozvolna rozpouštět a měl by naplnit tu kruhovou kašnu. Ledový pilíř váží zhruba 3,5 tuny a pozvolna by měl naplnit kašnu tak, aby se naplnila skoro po okraj. Vytvoří takové de facto zrcadlo, ve kterém se bude odrážet městská krajina Malostranského náměstí,“ popsal Novinkám jeden z autorů plastiky Martin Chlanda.

Autory Procesuální instalace, jak se plastika nazývá, jsou Artur Magrot, Martin Chlanda a Jakub Rajnoch z ateliéru intermediální tvorby.

Přístup k veřejnému prostoru



Platikou chtějí autoři reagovat na veřejný prostor obecně, ale i konkrétně na Malostranské náměstí, které se má revitalizovat.

„Chtěli jsme mluvit o tom procesu. O tom, že se věci ve veřejném prostoru mění a že se mění pod nějakým tlakem nebo pod okolnostmi, které ten veřejný prostor determinují,“ uvedl Artur Magrot.

Praha loni z dolní části Malostranského náměstí vykázala automobily, které tam dlouhodobě parkovaly, a umístila na místo několik židlí se stolky. Plánuje rekonstrukci náměstí a říká, že by tento prostor měl být místem setkávání.

Debata o Radeckém



Dílo připravila AVU s Galerií hlavního města Prahy a ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje Prahy (IPR).

Kurátorka projektu Jitka Hlaváčková uvedla, že hlavním smyslem výstavy je podnítit debatu o tom, co dnes lidem veřejný prostor říká a jaké funkce a způsoby užívání nabízí. V souvislosti s tím zmínila i debatu o možném návratu sochy maršála Radeckého na Malostranské náměstí.

Dílo bylo v roce 1919 jako symbol monarchie odstraněno a od té doby je v Lapidáriu Národního muzea, existuje však iniciativa, která by ho chtěla zpátky.

Kurátorka Hlaváčková považuje takový přístup za anachronický. „My si myslíme, že díla, která by měla být umisťována do veřejných prostranství, by měla být v nějakém velmi úzkém vztahu k tomu konkrétnímu místu,“ uvedla Hlaváčková pro Novinky.

Byť se podle IPR zatím s možným návratem sochy Radeckého na náměstí nepočítá, rozhodnuto ještě není. Podle slov náměstky primátorky Petry Kolínské to bude ještě předmětem diskuse.