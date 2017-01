Podle majetkových přiznání zaplatil Andrej Babiš za dluhopisy Agrofertu skoro 1,48 miliardy korun. S příjmem 1,86 miliardy hrubého, tedy 1,52 miliardy čistého, na to peníze měl. Jenže to jsou podle České televize Babišovy výdělky až do roku 2015 a první várku dluhopisů nakoupil už v roce 2013. Ta stála 1,25 miliardy korun. Server Echo 24 přišel s informací, že do té doby vydělal 1,1 miliardy korun čistého, a pro nákup dluhopisů mu proto muselo chybět bezmála 150 milionů korun.

Zdroj: ČT